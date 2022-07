Bonus prima casa under 36/ Chiariti i requisiti per ottenere i benefici: ecco come

Il bonus prima casa per gli under 36 ha una scadenza ben precisa: entro il 31 dicembre dell’anno 2022 i giovani sotto l’età di trentasei anni potranno comprare il loro primo immobile, usufruendo di molte agevolazioni fiscali e burocratiche.

Di recente l’Agenzia delle Entrate ha stilato una guida ben dettagliata, che mostra i punti importanti a cui prestare attenzione al fine di poter comprare la prima casa entro il 31 dicembre, purché si rispettino determinati requisiti.

Bonus vedove 2022/ Come funziona e quanto si può ottenere: domanda e requisiti

Bonus prima casa under 36: scadenze e requisiti da rispettare

Risparmiare sulle imposte della prima casa è davvero possibile. Ecco innanzitutto, quali sono i benefici ottenibili dal bonus della prima casa degli under 36:

In caso di acquisti non soggetti a IVA, non devono andranno versate le spese quali imposte di registro, ipotecarie e catastali;

– Qualora la compravendita sia soggetta a IVA, si dà la possibilità di accedere a un credito d’imposta pari all’IVA versata al venditore che può essere utilizzata per i seguenti versamenti: Imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato; Somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo 6928.; Sui prestiti per acquistare, costruire e ristrutturare immobili a uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva ;

Si accede all’esenzione dall’imposta di bollo sull’atto di acquisto.

Mentre gli immobili che potranno essere acquistati con il bonus della prima casa per i giovani sono soltanto i seguenti:

Mezzi pubblici gratis/ I giovani non pagheranno un euro: ecco dove

A/2 Abitazioni di tipo civile A/3 Abitazioni di tipo economico A/4 Abitazioni di tipo popolare A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare A/6 Abitazioni di tipo rurale A/7 Abitazioni in villini A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

Il requisito anagrafico per il bonus prima casa under 36 è quello di non aver compiuto appunto i 36 anni d’età al momento dell’atto di compravendita. Quello reddituale invece, è avere un reddito ISEE inferiore a 40 mila euro.

LEGGI ANCHE:

Bonus auto 2022/ Fino a 3.500 euro, ecco chi può richiederlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA