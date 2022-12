Bonus prima casa under 36/ Riconfermato per il 2023: ecco come funziona

La legge di bilancio ha confermato anche per l’anno 2023 il bonus prima casa under 36, una misura per incentivare non soltanto i giovani all’acquisto di una prima casa, ma anche per incentivare le nuove famiglie a fare un investimento per la prima abitazione. Ecco come sarà il bonus prima casa under 36 nel 2023.

Bonus prima casa under 36: requisiti fondamentali

Le agevolazioni sono rivolte a tutti i giovani che hanno meno di 36 anni e che hanno un ISEE fino a 40 mila euro e che hanno acquistato la prima casa tra il 26 maggio 2021 il 31 dicembre 2023. Ma come funziona il bonus? Come è possibile fare domanda Ecco in che modo comportarsi.

Anzitutto l’acquisto della prima casa per gli under 36 è coperto da alcune misure agevolative previste dal governo Meloni e anche dai precedenti governi, vale a dire bonus prima casa under 36 e spetta a tutte le persone che tra il 24 giugno 2022 e il 31 dicembre 2023 hanno acquistato la prima casa.

Bonus prima casa under 36: chi può richiederlo

I giovani acquirenti sono esentati dal pagamento dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e catastale e anche del riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto dal costruttore con l’IVA. È prevista anche l’esenzione dell’imposta sostitutiva per i mutui relativi alla prima casa. I beneficiari possono accedere al bonus se sono nati a partire dal 1986.

Dovranno inoltre dimostrare di percepire un ISEE inferiore ai 40.000 euro e l’importo massimo del mutuo non potrà superare la quota di 250.000 euro.

Bonus prima casa under 36: come richiederlo

È necessario comunque accedere al sito della Consap, l’azienda del Ministero dell’Economia e delle finanze, in seguito si deve cliccare sulla sezione famiglia e giovani e scegliere l’opzione fondo prima casa.

Immediatamente bisogna cliccare su famiglia giovani e poi fondo prima casa e successivamente per accedere al fondo con la garanzia del 80%”.

A questo punto sarà dato da compilare un modulo che bisognerà consegnare insieme a un documento d’identità presso il proprio Istituto bancario.

