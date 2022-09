Bonus prima casa under 36, scadenza 31 dicembre 2022/ Requisiti e come fare domanda

È in scadenza il bonus prima casa giovani, per gli under 36, l’agevolazioni che consente di acquistare la prima abitazione nel comune di residenza risparmiando sulle imposte e ottenendo la garanzia sul mutuo, oltre al credito d’imposta sull’Iva nel caso fosse dovuta. Leggiamo, dunque, come funziona il bonus e cosa bisogna fare per presentare domanda.

Il bonus prima casa under 36 consente di ottenere l’esenzione dal pagamento dell’imposta ipotecaria, catastale e di registro. Inoltre, nel caso in cui l’acquisto dell’abitazione sia soggetta all’Iva, oltre alle esenzioni delle imposte, viene riconosciuto un credito di imposta dell’ammontare uguale a quello dell’Iva. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche oppure portato in compensazione mediante il modello F24. Per usufruire del bonus è necessario non aver ancora compiuto i 36 anni nell’anno in cui si stipula l’atto di acquisto. Inoltre, è occorrente che l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) sia non superiore a 40mila euro all’anno.

Bonus prima casa under 36: chi può presentare domanda e come?

Entro fine 2022 potranno ancora usufruire del bonus prima casa under 36 i nati a partire dall’anno 1986. Per ottenere il bonus è necessario accedere al portale Consap, l’agenzia deputata dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Successivamente si deve entrare nell’area “Famiglia e Giovani” e cliccare sull’opzione “Fondo prima casa”. Da ultimo, in basso è presente la voce “Per accedere al Fondo con la garanzia dell’80%”.

Dalla sezione indicata, si può scaricare il modulo da compilare e da presentare presso il proprio istituto bancario. È occorrente anche il documento d’identità e la dichiarazione Isee.

