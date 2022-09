Bonus psicologo/ 15 Milioni di euro in più per soddisfare più richieste

Grazie alla legge di conversione DL 115/2022, c.d. decreto Aiuti-bis, il bonus psicologo riceverà ulteriori fondi per riuscire a soddisfare le domande di coloro che necessitano di seguire un percorso con un professionista di diagnosi e prevenzione salutare mentale.

L’ultimo termine utile per presentare la domanda inerente al bonus per lo psicologo resta il 24 ottobre 2022. Durante il periodo di post pandemia, molta gente ha risentito di disagi mentali, tra cui stress e maggior stanchezza. Inoltre abituarsi a delle nuove attitudini non è stato semplice.

Bonus 150 euro partita IVA/ Tutti i beneficiari, che cos'è e che cosa comprende

Bonus psicologo 2022: corsa all’aumento dei fondi

Dal Governo arriva la notizia dell’incremento delle risorse economiche per far fronte al bonus dello psicologo. Mediamente lo sconto complessivo e applicabile alle sedute di psicoterapia ammonta a circa 600 euro.

Abbiamo citato la parola “mediamente”, in quanto l’agevolazione dipende dall’ISEE dichiarato dal beneficiario. Di seguito, tutti i parametri secondo la quale sarà calcolato:

Bonus fotovoltaico 2023/ Ecco come aderire alla proroga per il prossimo anno

Reddito ISEE meno di 15.000 euro : il beneficiario potrà risparmiare fino a massimo 50 euro per ciascuna seduta, il cui importo massimo stabilito è fissato a massimo 600 euro per ciascun richiedente;

meno di : il beneficiario potrà risparmiare fino a massimo 50 euro per ciascuna seduta, il cui importo massimo stabilito è fissato a massimo 600 euro per ciascun richiedente; ISEE compreso fra 15.000 e 30.000 euro il beneficio: fino a massimo 50 euro per ciascuna seduta, erogabile a concorrenza della cifra massima stabilita in 400 euro per ciascun richiedente;

compreso il beneficio: fino a massimo 50 euro per ciascuna seduta, erogabile a concorrenza della cifra massima stabilita in 400 euro per ciascun richiedente; ISEE superiore a 30.000 euro e non superiore a 50.000 euro: il beneficio fino a massimo 50 euro per ciascuna seduta, è uguale a 200 euro per ciascun beneficiario.

Il Decreto Milleproroghe prevede lo sconto massimo applicabile per il totale delle sedute. Facendo un esempio pratico (basandoci sempre sull’ISEE), se un professionista psicologo chiede circa 50 euro a seduta, il contributo massimo di 600€ riuscirà a coprire 12 sedute.

Inflazione: consigli per tagliare spese/ Bonus, carrello low cost e ricorso all'usato

Questa tipologia di agevolazione riuscirà a garantire a 16.000 persone, 12 sedute presso lo psicologo di propria preferenza. Grazie all’incremento dei fondi del bonus psicologo di ben 15 milioni di euro molte più persone riusciranno finalmente a curare ansia, a prevenire depressione e colmare i momenti di forte stress.











© RIPRODUZIONE RISERVATA