Bonus psicologo 2022/ 130 mila domande arrivate: c’è tempo fino al 24 ottobre

Il bonus psicologo è una misura nata per far fronte alle necessità di aiuti psicologici volti al raggiungimento del benessere psicofisico delle persone che hanno subito problemi relazionali dovuti alla pandemia da Covid 19. La misura è stata pensata soprattutto per i giovani e i ragazzi ancora adolescenti che hanno subito i maggiori danni.

Dopo tanta attesa, i contribuenti hanno potuto inviare le prime domande che sono state 130 mila. Per questo il governo, nell’ultimo decreto ha stanziato altri 25 milioni di euro di contributi.

Bonus psicologo 2022: 130 mila le richieste pervenute

Il bonus psicologo con 15 milioni di euro e tutti hanno visto con favore la misura: infatti dall’apertura delle domande, all’INPS sono prevenute oltre 130 mila richieste e sarà possibile fare domanda fino al 24 ottobre 2022.

Con il potenziamento del bonus introdotto dal nuovo decreto, le risorse ammontano a un totale di 25 milioni di euro per ricoprire le future domande. Si tratta dunque di un’aggiunta di 15 ai 10 milioni già stanziati in origine. Le domande sono state tantissime e si prevede ancora che sia molto più ampia la platea dei potenziali beneficiari.

Il bonus viene distribuito sulla base delle fasce di reddito che devono necessariamente essere contenute entro certi limiti:

con ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta , è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;

il beneficio, fino a , è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in per ogni beneficiario; con un ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è pari a 200 euro per ogni beneficiario.

Bonus psicologo 2022: come inoltrare la domanda

La domanda deve essere presentata all’Inps, che si occupa successivamente di comunicare al richiedente il codice univoco associato alla domanda. Il bonus deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda.

Per inoltrare la domanda sono necessarie le credenziali Spid, Cie o Cns.

La procedura è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web www.inps.it, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi”, poi “Servizi” e “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di Contact Center Multicanale. Le istruzioni per la presentazione sono contenute nella Circolare 83 del 19 luglio dell’istituto.bonus psicologo

