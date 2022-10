Bonus psicologo 2022: 340mila richieste, 60% da under 35/ Ma fondi insufficienti…

Il bonus psicologo 2022 potrà essere richiesto entro e non oltre il 24 ottobre, giorno dal quale l’Inps provvederà a stilare le graduatorie per ottenere il contributo, che può arrivare a un massimo di 600 euro. Dall’istituto emerge che le domande finora raccolte sono oltre 340mila, ma le risorse a disposizione ammontano a 25 milioni di euro. Ergo, il bonus può essere erogato solo a un richiedente su dieci. Non solo: oltre il 60% delle istanze, proviene da persone under 35 (il 16,62% è a favore di soggetti minori).

Nella relazione più recente diffusa dall’Inps (e ripresa dal “Corriere della Sera”), si evince che le domande saranno accettate a “concorrenza delle risorse disponibili nel territorio e il beneficio sarà erogato in base all’ordine di arrivo della domanda, prioritariamente alle persone con Isee più basso”. Di fatto, chi avrà mandato la richiesta per il bonus psicologo 2022 per primo e avrà una situazione patrimoniale e di reddito bassa, occuperà le prime posizioni della “classifica”.

BONUS PSICOLOGO 2022, L’ALLARME DI FILIPPO SENSI (PD): “SERVONO PIÙ FONDI”

Secondo il report dell’Inps, i fondi per il bonus psicologo 2022 saranno sufficienti per erogare 41.500 voucher, pari al 12% delle richieste: “Spero che il nuovo governo stabilizzi il bonus psicologo – ha detto al ‘Corriere della Sera’ Filippo Sensi, deputato del Pd da cui è nata la proposta dell’incentivo – e ci metta più fondi per venire incontro alle enorme mole di richieste arrivate. Ricordo che la misura è stata approvata in maniera bipartisan e sono sicuro che il Pd combatterà per rendere stabile e solido questo investimento sulla salute mentale degli italiani”.

In ogni caso, ribadiamo le modalità utili a presentare domanda e tentare così di ottenere il bonus psicologo 2022: accedere al servizio ‘Contributo sessioni psicoterapia‘ attraverso il portale web dell’Inps, utilizzando le credenziali di Spid (Sistema pubblico di identità digitale) di livello 2; seguire il percorso “Prestazioni e servizi > Servizi > Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. In alternativa, contattare telefonicamente il contact center attivato dall’Inps (ai numeri gratuiti: 803.164 da telefono fisso, 06.164.164 da cellulare).











