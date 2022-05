Bonus psicologo 2022/ Aiuti per coprire le spese mediche, ecco chi può richiederlo

Bonus psicologo 2022: come richiederlo?

Il bonus psicologo 2022 è un’agevolazione prevista dallo Stato italiano, per coloro che sono entrati in una fase di depressione acuta o lieve, e per uscirne necessitano di un trattamento specifico. L’indennità servirà a coprire parte della spesa della terapia.

È possibile far domanda al bonus psicologo 2022, optando per ottenere una delle tre tranche messe a disposizioni dallo Stato (200, 400 oppure 600 euro). Di seguito vedremo come far domanda e quali requisiti rispettare affinché venga accettata.

Bonus psicologo 2022: quanto è possibile ottenere

Nonostante ancora debba arrivare la firma ufficiale da parte dei Ministri della Salute e dell’Economia e delle Finanze con conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ecco la suddivisione per dichiarazione ISEE:

600 euro per ISEE sotto i 15.000 euro; 400 euro per ISEE tra 15.000 e 30.000 euro; 200 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.

La domanda dev’essere inviata telematicamente attraverso il portale dell’INPS. Il soggetto che potrà beneficiare del bonus psicologo dovrà risultare in stato di depressione, ansia oppure stress. La richiesta dev’essere inoltrata in base al requisito del proprio reddito ISEE.

La Conferenza Stato-Regioni ha già chiarito e definito tutto quel che è stato esposto qui sopra. Dopo le firme dei Ministri si concorderà sulle scadenze, ovvero i termini entro i quali i soggetti interessati dovranno mandare la richiesta per aderire al bonus psicologo.

