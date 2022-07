Bonus psicologo 2022/ Chi può richiederlo e come fare domanda

Da oggi, lunedì 25 luglio, sul sito ufficiale dell’INPS, è possible fare richiesta al bonus psicologo 2022. Situazioni come Covid, guerra e problematiche varie hanno fatto sì che la richiesta allo psicologo abbia aumentato la richiesta.

Il bonus psicologo 2022 non sarà attivo per sempre, bensì avrà una scadenza. Ma chi potrà richiederlo e quanto si riceverà come contribuito? Scopriamolo insieme.

Truffe INPS/ L'istituto avvisa su tutte le tipologie di truffe in corso

Bonus psicologo 2022: t empistiche e come richiedere l’incentivo

Come accennato sopra, il bonus psicologo 2022 avrà una data di scadenza, che è quella del 24 ottobre 2022 e si potranno richiedere fino a 600 euro. Questa cifra sarà possibile usufruirla per tutte le spese di terapia psicologica. Come presentare la domanda all’INPS?

Reddito di cittadinanza/ Cosa fare esauriti i 36 mesi di validità del contributo?

Per effettuare la richiesta bisogna avere a disposizione le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) oppure CNS (Carta nazionale dei servizi). La procedura online è facilmente riconducibile sul servizio “Contributo sessioni psicoterapia” direttamente sulla homepage del sito ufficiale dell’INPS.

Verrà fatta una sorta di graduatoria a partire ovviamente dalle persone con un Isee più basso (fino a 50 mila euro) e all’ordine della domanda per ordine di invio.

Ovviamente ci saranno delle misure da rispettare e in base a quella effettuata con il decreto Milleproroghe, con un Isee inferiore a 15 mila euro l’importo del contributo del bonus psicologo 2022 sarà di 600 euro. Se l’Isee sarà tra i 15 e i 30 mila euro, l’importo sarà di 400 euro e tra i 30 e i 50 mila euro, l’importo scenderà a 200 euro.

Carta acquisti 2022/ Nuovo bonus da 480 euro: quali famiglie hanno i requisiti?

Una volta che la domanda del bonus psicologo 2022 viene presentata, l’INPS comunicherà se l’esito è positivo. Se così fosse darà al soggetto interessato un codice univoco da utilizzare (dal professionista scelto dalla persona) entro i 180 giorni dalla ricezione del codice.

“Finalmente ci siamo” queste le parole del commento su Twitter del deputato Pd Filippo Sensi che ha promosso questa proposta del Bonus psicologo 2022. Poi, continua: “Se sarà di sollievo, anche parziale, a chi ha sofferto di più in questi anni, forse avremo fatto metà del dovere nostro“.

Dall’altra parte il Condacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) sembra già aver bloccato l’incentivo perché valutata inadeguata e infantile. L’associazione afferma che 10 milioni come fondi a disposizione siano insufficienti.

Inoltre aggiunge che l’Isee massimo di chi avrà la possibilità di richiedere l’incentivo sia troppo alto. “Solo 16 mila fortunati riusciranno a godere del Bonus psicologico 2022“, questa è la previsione dell’associazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA