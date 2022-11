Bonus psicologo 2022/ Come usarlo appena arriva: iter e voucher individuale

Già da tempo, è reso noto il bonus psicologo 2022. Un’agevolazione fino a 600€, il cui importo dipende dalla dichiarazione ISEE di ciascun beneficiario. La domanda era presentabile entro e non oltre il 24 ottobre, ma oggi chi è riuscito a spedirla nei tempi corretti, come dovrà comportarsi?

Per chi non lo sapesse, i primi che riceveranno il bonus per lo psicologo sono quelli con l’ISEE più basso degli altri. A stilare la graduatoria sarà l’INPS stessa, che ha promesso di pubblicare la lista dei beneficiari entro e non oltre il 7 dicembre di quest’anno, 2022.

Bonus psicologo 2022: chi contattare per usufruirne?

Il bonus per lo psicologo è molto facile da utilizzare. Coloro che riceveranno il sussidio economico fin da subito, avranno a loro disposizione un voucher (formato da un codice identificativo), da presentare al professionista.

Non tutti i professionisti però, hanno partecipato all’iniziativa. Infatti, è indispensabile consultare il sito ufficiale dell’ordine dei psicologici e assicurarsi di scegliere uno psicologo professionista che abbia aderito al bonus.

Una volta scelto il professionista di vostro gradimento, andrà detto in fase di primo contatto di voler usufruire di una prima visita sfruttando il bonus psicologo. Lui stesso conoscerà la procedura di approvazione, dove il primo passo sarà quello di dargli il codice univoco del proprio voucher.

Il destinatario del voucher per il bonus psicologo, riceverà il codice tramite indirizzo email oppure SMS. Il tempo massimo per usufruire del buono è di 180 giorni. Se entro questo periodo di tempo il voucher non venisse utilizzato, allora l’importo che era stato concesso al beneficiario verrà destinato a nuove risorse economiche, concedendolo a chi viene subito dopo in graduatoria.

La cifra massima spendibile per ciascuna seduta è fissata a 50€. Oltre questo importo non si potrà sfruttare il bonus, dunque l’attenzione dovrà ricadere anche su questo fattore piuttosto influente.











