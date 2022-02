Bonus psicologo 2022 da 600 euro/ Come funziona, requisiti e tetto Isee: le regole

È arrivato il via libera delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio al bonus psicologo 2022. L’emendamento è stato approvato come modifica al decreto legge Milleproroghe ed è arrivato dopo settimane di battaglia politica. Previsto lo stanziamento di 20 milioni di euro nel 2022: metà di questa cifra verrà utilizzata per finanziare il bonus, l’altra metà per il reclutamento di professionisti per combattere il disagio mentale dopo l’emergenza Covid-19.

Secondo quanto previsto dal testo, il bonus psicologo prevede 600 euro all’anno per ogni richiedente. Una cifra destinata al sostegno delle spese di psicanalisi e terapie necessarie, una norma fortemente voluta da diversi schieramenti per aiutare le persone colpite a livello psicologico dalla pandemia. Come ben sappiamo, il Covid ha arrecato notevoli danni nel corpo e nella mente degli italiani: il lockdown, le difficoltà economiche e la solitudine hanno lasciato un segno su tante, tantissime persone. Soddisfatto il dem Filippo Sensi: «Ore 2.52. Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio approvano il bonus psicologo. Grazie al governo per il lavoro fatto, ai gruppi parlamentari per il sostegno, a tutti coloro che ci hanno creduto. Si va in aula alla Camera. Un passo avanti decisivo»

BONUS PSICOLOGO 2022: COME FUNZIONA

Il bonus psicologo 2022 da 600 euro è mirato a potenziare «l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress», con un’attenzione particolare a bambini e adolescenti, soprattutto se appartenenti a famiglie in situazioni di ristrettezza economica. L’importo, come già evidenziato, sarà di 600 euro a richiedente e sarà parametrato alle diverse fasce Isee con l’obiettivo di sostenere in primis le persone le risorse più basse. Resterà escluso dal bonus psicologo chi un Isee superiore a 50 mila euro. Attesi nei prossimi giorni i decreti de ministeri di Salute ed Economia per stabilire i requisiti completi, le modalità per accedere al bonus e l’entità esatta dell’importo.

