Bonus psicologo 2022/ Scadenza il 24 ottobre per chi vuole richiedere il contributo

Tra le misure messe in campo del governo Draghi, rientra anche il bonus psicologo 2022 che in realtà è stato introdotto nella legge di bilancio dal governo Conte 2 sulla base di alcuni dati statistici che indicavano una forte disagio riscontrato soprattutto in ambito giovanile e dovuto ai due anni di pandemia e alle restrizioni per l’epidemia di covid-19. Ma i fondi Messi in campo sono in scadenza e quindi è giusto fare una ricapitolazione per stabilire in che modo è possibile usufruirne.

Bonus psicologo 2022: domande in scadenza il 24 ottobre

Come sappiamo il bonus psicologo 2022 ha riscosso un incredibile successo e, per questo, il decreto aiuti bis ha dovuto aumentare di 15 milioni il plafond generale stanziato in un primo momento del governo Draghi. Il fondo messo in campo infatti è aumentato da 10 milioni a 25 milioni di euro.

Sono arrivate centinaia di migliaia di richieste per poter ottenere il bonus che avrebbe consentito a tutte le persone che hanno riscontrato di aver avuto un disagio psicologico dovuto alle restrizioni per la pandemia o per qualsiasi altra motivazione, un contributo utile a poter garantire le cure mediche necessarie come una terapia psicologica.

Il bonus poteva essere richiesto e speso soltanto presso gli studi degli psicologi che avessero chiaramente dato supporto all’iniziativa e che fossero stati indicati dall’ordine professionale di riferimento.

Bonus psicologo 2022: requisiti e scadenze

Sappiamo che la scadenza del bonus psicologo 2022 è il 24 ottobre 2022 e quindi bisogna affrettarsi a fare domanda poiché fra due settimane potrebbe non essere più possibile.

Bisogna quindi possedere un ISEE inferiore a 50.000 euro. ma il contributo non è uguale per tutti perché coloro che hanno un ISEE inferiore a 15.000 euro potranno beneficiare della soglia più alta, circa 600 euro per questo anno fiscale valido per sedute fino a 50 euro l’una. Quindi se una seduta costa 50 euro, con 600 euro sarà possibile supportare almeno 12 sedute.

La seconda fascia di contribuenti che presenta un indice ISEE compreso tra 15.000 e 30 mila euro potrà avere un beneficio economico di 400 euro complessivi, l’ultimo scaglione di contribuenti, caratterizzato da un reddito compreso tra 30.000 e 50 mila euro potrà ottenere invece 200 euro complessivamente.

Chi riuscirà ad aggiudicarsi il bonus psicologo 2022 dovrà però necessariamente spenderlo entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda.











