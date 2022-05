Bonus psicologo 2022/ Via libera per l’erogazione, ecco come richiederlo

Come avevamo già notiziato a inizio aprile, il 28 aprile scorso il governo Draghi ha stanziato 10 milioni di euro per il bonus psicologo 2022, un contributo per sostenere le spese relative a sedute di psicoterapia.

Bonus psicologo 2022: una platea di 16 mila persone

La notizia del bonus psicologo 2022 aveva causato un incremento di richieste dovute al forte disagio psicologico causato da due anni di pandemia, soprattutto fra i giovani. L’impatto psicologico infatti può impattare sia la crescita economica dell’individuo, sia l’inclusione sociale ed il benessere mentale secondo un recente rapporto dell’istituto superiore di sanità. Per questo, all’interno del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 è stata inserita la salute mentale come parte integrante del benessere. In buona sostanza viene riconosciuta l’importanza della salute mentale come elemento di crescita socio economica.

Bonus psicologo 2022: in cosa consiste il contributo

Finalmente il via libera al bonus psicologo 2022 è arrivato il 28 aprile scorso in conferenza stato regioni, il documento della salute e del Ministero dell’Economia e delle finanze che fissa le modalità di presentazione della domanda.

Il bonus psicologo 2022 verrà erogato ad una platea di potenziali 16000 persone, per un totale di 10 milioni di euro.

La distribuzione dei fondi avverrà in base al proprio indice ISEE:

Fino a €50 per ciascuna seduta per un importo massimo di €600 per richiedente che abbia un ISEE inferiore a €15000.

Bonus fino a €50 per ciascuna seduta per un importo massimo di €400 per chi possiede un ISEE tra 15 e €30000.

Bonus fino a €50 a seduta fino a €200 per coloro che possiedono un indice ISEE superiore a 30.000 e non superiore a €50000.

Bonus psicologo 2022: come richiederlo

Le domande potranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito dell’Inps. Come sempre bisognerà fare accesso attraverso i sistemi di identità digitale Cie, Speed, Cns.

Naturalmente poiché i fondi sono limitati, l’assegnazione del beneficio avviene in base all’ordine di arrivo delle domande e in base alla necessità per disagio socio economico. Dunque le persone che hanno un indice ISEE più basso avranno la precedenza rispetto alle altre che, nello stesso momento, hanno inoltrato la domanda, pur possedendo un indice ISEE è più alto.

Bonus psicologo 2022: modalità di utilizzo

Il bonus psicologo 2022 deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso questo termine il codice è automaticamente annullato e le risorse hanno ritirate.

L’ordine degli psicologi pubblicherà l’elenco dei professionisti aderenti e lo fornirà direttamente all’INPS.

Lo stesso elenco sarà anche consultabile sul sito Cnop.

L’erogazione del bonus psicologo 2022 avverrà attraverso una fattura emessa dal professionista, intestata al beneficiario, che otterrà successivamente il rimborso.

La seduta potrà essere prenotata soltanto trasmettendo al professionista il proprio codice univoco rilasciato e lo psicologo, dopo aver fatto accesso alla piattaforma INPS e aver verificato la disponibilità della prestazione, ne indica l’onorario inserendo anche la data della seduta. I dati saranno poi inseriti nella fattura che, inoltrata sulla piattaforma INPS che procederà a sua volta a comunicare al beneficiario sia l’importo utilizzato che la quota di credito rimanente.

