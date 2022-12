Bonus psicologo 2023/ Approvato nella Legge di Bilancio, ma con variazioni

Il bonus per lo psicologo nel 2023 è stato confermato dalla Legge di Bilancio. Il contributo economico per sostenere le spese da destinare a chiunque voglia affrontare un colloquio con un professionista della salute mentale è stato prorogato ma con alcune variazioni.

Nella Legge di Bilancio il bonus per lo psicologo figura per tutto il 2023, con aumenti degli importi da destinare al voucher per usufruire del servizio, ma di contro, con una platea di beneficiari inferiore. Vediamo nei dettagli tutte le variazioni apportate nel prossimo bonus.

Bonus psicologo 2023: come cambia la manovra

Per il bonus per lo psicologo del 2023 sono stanziati meno fondi rispetto a quelli del 2022. Ad esempio, per il prossimo anno il Governo ha messo a disposizione 5 milioni di euro, rispetto ai precedenti 22 milioni di quest’anno.

Per il 2024 però, il Governo sarebbe intenzionato ad un nuovo aumento graduale, portando i fondi a 8 milioni di euro. Oltre alla novità relativamente alla modifica dei fondi, il massimo dell’ISEE sarà uguale a prima: fino a 50 mila euro annui, dunque le aspettative di approvazione della domanda restano indifferenti a quelle del 2022.

Come annunciavamo agli inizi, a variare è l’importo del voucher, che questa volta ammonta fino ad un massimo di 1.500€.

Prima del bonus psicologo approvato per il 2023, le condizioni per la quale si poteva ottenere il voucher erano le seguenti:

Con ISEE minore a 15.000 il beneficio, fino a 50€ per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 600€ per ciascun beneficiario;

Con ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50€ per ciascuna seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 400€ per ciascun beneficiario;

Con ISEE oltre a 30.000 e non oltre a 50.000€ il beneficio, fino a 50€ per ciascuna seduta, è pari a 200€ per ciascun beneficiario.

Il beneficiario dell’agevolazione può esser informato dell’approvazione della domanda, con una comunicazione ufficiale tramite indirizzo email o SMS.

