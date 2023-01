Bonus psicologo 2023/ Attenzione al 31 gennaio, perché è una data essenziale

Il bonus psicologo del 2023 è stato approvato nella Legge di Bilancio di febbraio 2022. L’agevolazione consente di usufruire di un voucher, da applicare a ciascuna seduta (fino ad un massimo di 50 euro), per poter godere della prestazione professionale inerente alla salute mentale del paziente.

Un bonus importante per garantire ai pazienti che si affidano a questa figura professionale, di poter mantenere intatta la loro salute mentale o risolvere dei problemi, che nel corso della loro vita (privata o professionale), può intaccare gravemente, compromettendo la serenità e felicità dell’individuo stesso.

Bonus psicologo 2023: cosa succede il 31 gennaio?

Affinché il bonus psicologo del 2023 venga validato con successo alla figura professionale in questione, il professionista del benessere mentale, dovrà inviare l’opportuna documentazione al “Sistema della tessera sanitaria italiana“.

Una regola che – in questo caso vale per lo psicologo aderente all’iniziativa del bonus – ma che si espande a livello generale per tutte le strutture e professionisti che erogano prestazioni sanitarie. Parliamo soprattutto di farmacie, medici, aziende sanitarie ospedaliere e locali, ottici, psicologi e presidi di specialistica ambulatoriale.

La scadenza per l’invio di tali documenti da parte degli psicologi, è fissata al 31 gennaio 2023. Le regole da seguire sono semplici, ma bisogna prestare comunque attenzione. Innanzitutto, le fatture/ricevute fiscali caricate sul sistema sanitario italiano vanno distinte tra quelle “ordinarie” e quelle “aderenti al bonus“.

In secondo luogo, la somma di denaro ottenuta dal paziente dovrà essere inviata con il codice esatto “SP – prestazioni sanitarie”, mentre la cifra rimborsata dall’ente previdenziale (INPS) con la seguente nomenclatura: “AA – altre spese”.

Una volta che tutti i dati saranno trasmessi al sistema sanitario italiano, quest’ultimi saranno spediti all’Agenzia dell’Entrate, il cui compito è quello di assicurarsi che il professionista possa ottenere la detrazione spettante e derivante dal “bonus psicologo del 2023” per le prestazioni erogate.

