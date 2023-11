Bonus psicologo 2024/ Fedez raccoglie 300 mila firme a sostegno delle terapie psicologiche (12 novembre 2023)

Il noto rapper Fedez ha avviato una petizione negli ultimi giorni che ha in breve raccolto oltre 300 mila firme: si tratta di una richiesta di proroga del bonus psicologo che ha riscosso una forte mole di incentivi nel 2023.

Bonus psicologo 2024: la petizione di Fedez

Con la sua petizione il rapper Fedez ha posto l’accento sulla necessità di supportare il welfare per la salute mentale. Egli ha già dimostrato in passato una forte attenzione per la necessità di sostenere la terapia psicologica, anche e soprattutto per i problemi di salute fisica che lo hanno interessato in tempi recenti.

La sua petizione è volta a sbloccare i fondi destinati al bonus psicologo da 1.500 euro, i quali sono rimasti fermi a causa dell’assenza dei necessari decreti attuativi.

Uno degli obiettivi principali della petizione è attirare l’attenzione sulla salute mentale come una priorità nazionale: la richiesta fondamentale è quella di rendere strutturale il bonus psicologo e di emanare i decreti necessari per garantirne l’erogazione nel corso del 2023.

Bonus psicologo 2024: chi ne ha usufruito

È importante notare che, fino a questo momento, il bonus psicologo da 1.500 euro è stato riconosciuto solo a un numero limitato di richiedenti, con requisiti che includono un ISEE inferiore a 50.000 euro, la cittadinanza italiana e la residenza in territorio nazionale al momento della presentazione della domanda. Non sono state stabilite restrizioni legate all’età dei richiedenti, aprendo quindi la possibilità di accesso a cittadini di tutte le fasce d’età. Attualmente, sembra che una soluzione sia in arrivo per sbloccare i fondi e garantire un accesso più ampio al bonus psicologo.

