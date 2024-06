Bonus psicologo 2024/ Fondi sbloccati: ecco gli importi erogabili (ultime notizie 13 giugno 2024)

I momenti difficili esistono per tutti. Per preservare lo stato di salute mentale occorre seguire dei percorsi mirati al proprio mantenimento. Dopo tanta attesa è arrivato il bonus che prevede il risarcimento dei costi sostenuti per lo psicologo fino ad un massimo di 1.500€.

L’importo dipende dal reddito del soggetto. Più l’ISEE è inferiore e maggiore sarà il contributo economico. I requisiti richiesti per rientrare nella misura sono tre: una dichiarazione reddituale inferiore a 50 mila euro, la residenza in Italia e presentare la domanda dal 18 marzo al 31 maggio 2024.

Le graduatorie come vengono fatte?

Spetta ora all’INPS pubblicare le graduatorie nel minor tempo possibile per decidere chi tra le persone che ne hanno fatto richiesta possono godere del beneficio.

Le persone che hanno presentato un ISEE con degli errori o delle difformità, hanno un tempo massimo di trenta giorni per poter regolarizzare la pratica ed evitare che vengano esclusi dal bonus psicologo 2024. L’erogazione segue due principi: il reddito, hanno la priorità le famiglie che guadagnano meno e l’ordine cronologico, a parità di condizioni economiche, sono avvantaggiati i cittadini che hanno fatto per primi domanda.

Una volta pubblicate le graduatorie le persone che possono usufruire del sostegno economico verranno avvisate tramite i recapiti inseriti nella domanda, e avranno 270 giorni per sfruttare il bonus.

La soglia minima prevista dal bonus psicologo 2024 è di 500€.

