Stanno per aprirsi le domande per il Bonus psicologo 2025: tutto quello che c'è da sapere tra scadenze, valore del contributo e modalità di richiesta

Sta per aprirsi la finestra per richiedere il Bonus psicologo 2025 – o “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” – giunto alla sua seconda edizione con alcune importanti novità rispetto a quello dello scorso anno, ma che lasciano del tutto intatto il suo proposito di rendere più economicamente abbordabili le spese (talvolta ingenti) per le sedute psicologiche con alcuni professionisti che hanno aderito all’iniziativa.

Assegno di Inclusione 500 euro/ Fisco approva bonus extra: quando arriva?

Partendo dalle necessarie informazioni pratiche, è utile sottolineare fin da subito che il Bonus psicologo 2025 potrà essere richiesto a partire da venerdì 25 luglio ed entro il limite del prossimo 24 ottobre, con l’ormai nota regola che chi lo richiederà prima avrà maggiori possibilità di ottenerlo: complessivamente sono stati stanziati 9,5 milioni di euro (lo scorso anno erano 12 milioni) e l’assegnazione sarà regolata tramite graduatorie regionali e provinciali.

Come cambia il Bonus anziani 2025?

Le richieste per il Bonus psicologo 2025 vanno presentate, come sempre, tramite l’apposito portale dell’INPS (precisamente a questo indirizzo, cliccando sul pulsante “Utilizza il servizio”), dopo essersi identificati tramite il proprio SPID, la CIE o la CNS: le graduatorie saranno pubblicate dopo il 24 ottobre e un requisito fondamentale per presentare la richiesta è quello di possedere un’attestazione ISEE aggiornata che non superi i 50mila euro di reddito.

Cos’è e come funziona il Bonus psicologo 2025: come utilizzarlo e quali sono i limiti temporali

Entrando nel dettaglio del Bonus psicologo 2025, è importante precisare che – come accennavamo poco fa – il requisito fondamentale per la richiesta è di avere un reddito inferiore ai 50mila euro, oltre a essere cittadini italiani residenti sul territorio nel momento della presentazione della domanda: le graduatorie finali si baseranno sulla situazione reddituale del richiedente e – a parità di ISEE – sull’ordine di presentazione della domanda.

Bonus edilizi 2025/ Lo stop preoccupa il rischio di evasione: ecco il rapporto

Il valore del Bonus psicologo 2025 varia in base proprio all’ISEE e se che ha un reddito inferiore ai 15mila euro godrà di 1.500 euro di contributo, questo si ridurrà ulteriormente a 1.000 per i redditi tra i 15mila e i 30mila euro e poi, ancora, a 500 euro per chi ha un reddito superiore a 30mila e inferiore a 50mila; mentre è importante dire che non verranno elargiti direttamente fondi al richiedente ma un codice univoco associato al beneficio.

Per utilizzare il Bonus psicologo 2025, infatti, si dovrà utilizzare il medesimo portale INPS per prenotare le sedute da uno specialista abilitato al quale si dovrà poi comunicare il proprio codice: il beneficio verrà, poi, elargito dall’INPS direttamente allo psicologo nel limite di 50 euro a seduta (dunque tra le 30 e le 10 sedute coperte, in base alla situazione reddituale); con il limite temporale di 270 giorni della pubblicazione delle graduatorie per utilizzare integralmente il Bonus psicologo 2025 prima che il codice univoco venga revocato.