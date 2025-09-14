Bonus psicologo 2025: da lunedì si potranno presentare le domande: la guida per ottenere il rimborso da 1.500 euro per le sedute psicologiche
È ormai prossimo alla sua partenza il bonus psicologo 2025 lungamente atteso da tutti coloro che lo scorso anno – per via dell’enorme mole di domande – non erano riusciti a richiederlo vedendosi costretti a rinunciare alle sedute psicologiche, o a finanziarle di tasca propria con importanti sacrifici: un bonus – va detto – che purtroppo vede una dotazione economica piuttosto limitata e che farà del giorno dell’apertura un vero e proprio “click day“; specialmente per chi ha un ISEE medio e difficilmente rientrerà nella graduatoria.
Partendo dal principio, è bene dire che il bonus psicologo 2025 consiste esattamente in quello che il nome lascia intendere: a chi lo richiede, infatti, verrà rilasciato un voucher di valore variabile che potrà essere speso per sostenere i costi delle sedute psicologiche effettuate nel corso dei (circa) 9 mesi successivi all’erogazione; purché si opti per uno dei professionisti abilitati alla professione che hanno scelto di aderire all’iniziativa.
Come funziona il bonus psicologo 2025: come presentare la domanda per ottenere il beneficio economico
L’apertura delle domande per il bonus psicologo 2025 è fissata per la giornata di lunedì 15 settembre 2025 e si chiuderà il prossimo 14 novembre: la richiesta, però, è riservata a chi possiede un ISEE corrente inferiore a 50mila euro, dal quale dipenderà anche in larghissima parte l’effettiva erogazione; fermo restando – ovviamente – che verrà data priorità a chi ha un ISEE inferiore e, a fronte di parità, all’ordine di presentazione delle domande.
Il valore del bonus psicologo 2025 dipenderà – nuovamente – dall’ISEE tra i 1.500 euro concessi a chi ha un reddito inferiore a 15mila euro, passando per una tranche da 1.000 euro per chi non supera i 30mila e arrivando fino ai 500 euro riservati alla categoria reddituale tra i 30 e i 50mila euro: il voucher potrà essere speso in tornate da 50 euro l’una per singola seduta, fino all’esaurimento ed entro il limite massimo di 270 giorni dall’erogazione.
Le richieste per il bonus psicologo 2025 possono essere presentate – appunto, a partire da lunedì – tramite l’apposita pagine del portale dell’INPS semplicemente accedendo con le proprie credenziali SPID o CIE e presentando l’attestato ISEE: dopo la graduatoria, chi sarà stato selezionato conoscerà l’importo effettivo del bonus psicologo 2025 e riceverà anche un codice univoco che dovrà essere obbligatoriamente comunicato al professionista – il quale potrà poi ottenere l’effettivo beneficio economico – dopo le sedute.