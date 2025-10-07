Le domande per il bonus psicologo sono partite, ma i fondi erano quasi esauriti. Mentre chi l'ha spedita, ora si chiede i tempi delle graduatorie.

L’invio per l’ottenimento del bonus psicologo era possibile dal 15 settembre scorso di questo 2025, ma ora chi ha fatto domanda attende ansiosamente i risultati della graduatoria. In più occasioni l’ente previdenziale ha specificato che l’ordine si commisurerà in base all’ISEE e per “cronologia”.

A parità di importo nell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, la valutazione prioritaria si baserà sull’ordine cronologico di invio dell’istanza. Si ricorda anche che le Province e le Regioni effettueranno delle valutazioni in maniera indipendente dalle altre.

L’iter per ottenere il bonus psicologo 2025

Il tempo per ottenere il bonus psicologo 2025 in linea teorica c’è. Infatti le domande sono inviabili già da lunedì 15 settembre scorso, mentre il 14 novembre (sempre di quest’anno), si concluderà la possibilità di far richiesta.

Resta tuttavia un problema, l’esaurimento dei fondi a poco tempo da quando è stata inviata la domanda. Infatti subito dopo l’apertura della pratica l’ente previdenziale ha specificato subito che le risorse erano quasi terminate.

Il totale delle pratiche ammonta a quasi 71.000, ma – stima sempre l’INPS – che le pratiche accettate non saranno quasi sicuramente più di 6.300.

Graduatorie distinte per territorio

Come avevamo anticipato sia le Province che le Regioni distingueranno in maniera soggettiva le graduatorie, pur attenendosi a quanto detto prima: valore ISEE e ordine cronologico di invio laddove il documento riportasse la stessa cifra.

Poi ci sono casi, come quello della Provincia autonoma di Trento, che invece ha deciso di non voler accettare il finanziamento, e con quasi ogni probabilità lo negherà.

Tuttavia, i soggetti che hanno fatto la loro richiesta telematica, potranno consultare lo stato della domanda e poi le graduatorie, direttamente sul portale INPS e dopo aver ricevuto una notifica via email oppure tramite SMS.

Chi volesse controllare autonomamente potrà andare nella sezione “Ricevute e provvedimenti‘” e accertarsi della fase di richiesta.

In ogni caso per poter leggere la graduatoria si dovrà attendere almeno dopo il 14 novembre, con ulteriori slittamenti a causa della procedura da dover analizzare (ad esempio potrebbero esserci dei problemi o errori).