Facciamo il punto sul bonus psicologo 2025, tutti i requisiti richiesti e dove ottenere le risposte ricercate: ecco tutti i dettagli

Scatterà fra meno di un mese l’apertura per fare domanda per il bonus psicologo 2025. Come ricorda Fanpage, l’iniziativa entrerà in vigore il 25 luglio del 2025, e si tratta di un aiuto economico dello stato per tutte quelle persone che intendo iniziare un percorso da un esperto in psicologia, ma che ovviamente non hanno i soldi a disposizione per poterlo fare. Si calcola infatti che una seduta da uno psicologo costa come minimo 60 euro, una cifra che purtroppo molti nostri connazionali non hanno, ma con l’incentivo dello stato, appunto il Bonus Psicologo, questa consulenza risulta essere senza dubbio più agevole.

L’incentivo può infatti arrivare fino ad un massimo di 1.500 euro per ogni persona, di conseguenza parliamo di diverse sedute possibili, soldi che verranno erogati non materialmente tramite bonifico, ma come voucher spendibile appunto per questi servizi.

Il bonus psicologo è stato introdotto per la prima volta dopo il covid e mura a fornire un aiuto a quelle persone che si trovano in difficoltà, alla luce del fatto che sempre più persone, anche giovani, stanno soffrendo di problemi psicologici, ma anche ansia e stress, complice la vita frenetica e mille altri problemi quotidiani. Alla fine non tutti possono richiedere il bonus psicologo 2025, ma bisogna rispettare determinate condizioni, come ad esempio essere dei cittadini italiani, quindi eventualmente stranieri con la nostra cittadinanza, mentre non ci sono limiti di età.

BONUS PSICOLOGO 2025, LA SOGLIA ECONOMICA NECESSARIA

Ovviamente bisogna risiedere nel nostro Paese e soprattutto bisognerà dimostrare una precisa situazione economica, ovvero, un ISEE che sia inferiore ai 50mila euro. Parliamo di un limite non così basso, di conseguenza la potenziale platea di beneficiari appare piuttosto ampia. Va segnalato che il bonus psicologo 2025 può essere richiesto anche per dei figli che siano minorenni, ma anche per quelle persone che sono inabilitate, interdette o che hanno un amministratore di sostegno.

Un’altra precisazione va fatta sul bonus psicologo 2025 erogato, che varia a seconda dell’ISEE. Se è vero infatti che c’è un tetto massimo è anche vero che chi ha meno disponibilità ottiene di più. A riguardo si parla di 200 euro per un ISEE da 30.001 fino a 50mila, quindi 400 euro da 15 a 30mila, e 600 euro, fino a 15mila. Ogni seduta dallo psicologo verrà compensato da un massimo di 50 euro, e ogni volta che i soldi verranno spesi il bonus psicologo 2025 ovviamente diminuirà fino ad esaurimento del bonus totale. Come fare domanda? Basterà recarsi sul portale dell’INPS, trovare la sezione dedicata all’erogazione del bonus dopo aver fatto il login.

BONUS PSICOLOGO 2025, COSA SERVE PER ACCEDERE AL PORTALE INPS

Si potrà accedere attraverso la CIE, ma anche lo SPID o eventualmente la CNS, e non è necessario fiondarsi sul sito dell’istituto di previdenza sociale fin dal 25 luglio, in quanto la domanda resterà aperta fino al 24 ottobre successivo. Prima di fare domanda bisognerà presentarsi attrezzati, quindi con un ISEE che sia aggiornato al 2025, oltre appunto ai dati riguardanti lo SPID e la CIE. Una volta che si farà domanda completando tutti i campi, toccherà all’INPS valutare la regolarità della richiesta e se colui che la richiede ha diritto o meno al bonus.

Per il bonus psicologo 2025 si stilerà poi una graduatoria che sarà redatta in base all’ISEE e ai casi più problematici, con ovviamente priorità alle persone più fragili. Una volta che le varie richieste saranno elaborate, a quel punto colui che avrà diritto al Bonus Psicologo 2025 riceverà una comunicazione apposita, non è ben chiaro se tramite email o sms. In ogni caso si riceverà un codice univoco personale che verrà utilizzato al momento delle sedute con lo psicologo. L’ultima cosa da sapere, è che non si potrà scegliere uno psicologo “a caso”, ma bisognerà attingere da un elenco di professionisti che hanno deciso di aderire all’iniziativa.