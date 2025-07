La domanda per il bonus psicologo ha slittato la sua scadenza originaria del 25 luglio 2025. Ora se ne parlerà ad agosto e con potenziali novità.

La data iniziale per poter far domanda al bonus psicologo 2025 era prevista ad oggi, venerdì 25 luglio 2025. Purtroppo però, è arrivata una comunicazione ufficiale che ha annunciato lo slittamento a circa il mese d’agosto. Dunque non resta altro che aspettare l’arrivo del Decreto attuativo.

Salvo cambiamenti improvvisi, la modalità prevista per l’invio della pratica resta la stessa: con il Click Day. Con l’occasione è anche intervenuta l’ente del settore, Pubblica, che insiste nell’espandere il diritto alla salute mentale a “chiunque”, evitando requisiti troppo restrittivi.

Cosa succede al bonus psicologo 2025?

Nonostante l’attuale adesione al bonus psicologo 2025, si stimano circa 400.000 domande, i fondi non bastano a coprire un numero sufficientemente “dignitoso” di richieste. In breve, potranno essere accolte circa “una su 100”, con un limite di 6.300 pratiche.

Sfuma dunque l’invio al 25 luglio, e ad aver dato precedentemente tale data erano proprio enti e Regioni, così come anche l’Ordine degli psicologi del territorio lombardo. Purtroppo – non è una novità – anche quest’anno si sono verificati problemi con il Click Day.

Il problema in realtà è legato alla totale assenza del Decreto attuativo, peggiorato dalla proposta di portare l’incentivo al 100% o quasi, dei cittadini (impensabile, dato che ad oggi mancano i fondi per coprire 400.000 domande).

“Uno psicologo per tutti”

Secondo Francesco Maesano, responsabile della campagna promozionale che spinge ad attuare l’iniziativa “uno psicologo per tutti!”, specifica che purtroppo anche questa misura potrebbe escludere una parte di potenziali beneficiari, ma c’è una potenziale soluzione.

L’idea dell’associazione sarebbe quella di estendere l’intera platea, aiutando anche i più “benestanti”, attraverso – in quest’unico caso – un sistema misto tra “finanziamento privato e pubblico”, tramite una decontribuzione.

L’obiettivo è di raggiungere 50.000 firme, e per farlo è sufficiente collegarsi sul portale Diritto a Stare Bene, e accedendo con il proprio metodo d’autenticazione digitale l’unico step successivo è di far click su “firma“.