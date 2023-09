Bonus psicologo in ritardo/ Perché il beneficio non è arrivato? (20 settembre 2023)

Il bonus psicologo è in ritardo. Il Governo ha varato la misura già dallo scorso luglio, pensando di poter contribuire a ridurre le spese dei cittadini italiani, con questa nuova agevolazione fiscale.

Il problema attuale, sta in un ritardo inaspettato e molto prolungato, che starebbe arrecando dei problemi non indifferenti, visto che nessuno ha ricevuto alcuna novità, né tanto meno si è consapevoli di che cosa sta succedendo.

Bonus psicologo in ritardo: cosa sta succedendo?

Il bonus psicologo nonostante sia in ritardo, è una misura governativa che la gente ha accolto o meglio dire “avrebbe colto”, piuttosto bene, se non per il fatto che il Governo sembrerebbe aver ridotto e tagliato i fondi che sarebbero stati destinati fin da principio.

Nel caso specifico, quando il Governo ha cominciato a comprendere quanto per gli italiani fosse ben accetto, ha deciso di aumentare l’importo da 600€ a 1.500€. Per riuscirci però, e visto l’elevato numero di domande, l’esecutivo ha dovuto ridurre la platea di beneficiari, destinando soltanto 5 milioni di euro rispetto ai 25 milioni iniziali.

Questa riduzione, ha comportato una significativa esclusione di tantissimi futuri e potenziali beneficiari, con un bacino di utenti raggiunti (a cui è stata concessa la misura) pari ad una percentuale troppo bassa rispetto alle aspettative: soltanto il 10%.

Questa manovra spiegherebbe perché il bonus psicologo è in ritardo, che di fatto, ai contribuenti che non l’hanno ricevuto fino a settembre, potrebbe perfino non esser più accreditato. Ma queste restano soltanto delle supposizioni a fronte di quanto accaduto, dato che ancora non sappiamo la realtà dei fatti.

Bonus psicologo in ritardo o cancellato?

Il controsenso del bonus psicologo del 2023, che è ad oggi in netto ritardo, è quello di poter esser richiesto fino alla fine dell’anno: entro il 31 dicembre di quest’anno. Ma se non sono stati accreditati i fondi, com’è possibile accogliere nuove domande?

Per questo motivo, siamo in dubbio che prima o poi, l’Agenzia delle Entrate mandi una comunicazione facendo sapere la sua eventuale abolizione (anche questa, una sola ipotesi).











