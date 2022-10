Bonus psicologo, invio domande fino al 24 ottobre/ Stanziati 25 milioni

Bonus psicologo: scadenza il 24 ottobre prossimo

Ancora qualche giorno per poter avanzare la domanda per il bonus psicologo, che ha come obiettivo quello di offrire un sostegno economico a chi dovrà o sta già affrontando un percorso di assistenza psicologica. Il termine per presentare la domanda scade infatti lunedì 24 ottobre. Come già noto, la misura è diretta sia a chi sta affrontando percorsi con uno specialista psicologo che per chi invece è in cura da uno psicoterapeuta. Il bonus, erogato dall’Inps, prevede l’invio di un’apposita domanda, anche tramite procedura informatica. L’importo che verrà erogato a chi ne avrà diritto variabile: dipende infatti dal proprio Isee e ha comunque un tetto massimo di 600 euro a persona.

Per il bonus inizialmente erano inizialmente stati stanziati 10 milioni di euro, ma la cifra è stata alzata visto il grande successo che la misura ha avuto tra i cittadini. Tante, infatti, le richieste arrivate all’Inps che hanno portato alla decisione di incrementare i fondi per un totale di 25 milioni di euro. Questo grazie alle maggiori risorse introdotte con il Decreto Aiuti bis in vigore dal 1 agosto 2022.

Bonus psicologo: a chi spetta

Il bonus psicologo ha avuto un notevole successo dal momento dell’apertura delle domande. Sono tanti, infatti, gli italiani che ne hanno fatto richiesta e ancor di più quelli che in questi anni di pandemia hanno cominciato un percorso in cura da uno psicologo. L’Adnkronos riporta qualche numero: nei primi 9 mesi del 2022, all’Inps sono arrivate oltre 318mila richieste per il bonus. Analizzando le varie regioni, i numeri più alti sono stati registrati in Lombardia con 49.819 domande. A seguire il Lazio con 38.226 e la Campania con 29.152.

Guardando invece le città, Roma è al primo posto con 31.160 domande. Segue Milano con 20.000 e Torino con 16.409. Ricordiamo inoltre che il bonus psicologo è destinato ai cittadini con Isee in corso di validità non superiore a 50mila euro. I richiedenti devono essere residenti in Italia e devono trovarsi nella condizione di poter seguire un adeguato percorso psicoterapeutico in seguito a problemi sorti dopo l’emergenza pandemica.

