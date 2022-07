Bonus psicologo non funziona/ È tutto un flop? Come stanno le cose

Il bonus psicologo sembrava un progetto interessante per gli italiani, ma sembra quasi non funzionare. Dopo quello che è successo per il Coronavirus, molte persone soffrono di stress, ansia, fragilità psicologica e depressione. Ed è proprio per questo che si è dato inizio a questo progetto, proprio per beneficiare di un percorso psicoterapeutico con un professionista pagato dallo Stato, o quasi.

Negli scorsi giorni è stato dato il via per inviare la domanda e a quanto pare non ci si aspettava un numero così elevato di richieste. Infatti molte persone non potranno accedere e usufruire del bonus per colpa delle mancate risorse, in quanto esaurite.

Il bonus psicologo non funziona? Il chiaro della situazione

Come accennato poco fa, il bonus psicologo non funziona perché in questi giorni la domanda ha superato il numero che ci si aspettava e quindi è impossibile accontentare tutti. Stiamo parlando di un contributo massimo di 600 euro per sostenere le spese delle sessioni psicologhe (dai professionisti che hanno aderito all’iniziativa) e per richiedere l’incentivo ci sarà tempo fino al 24 ottobre, quindi il numero è destinato solo ad aumentare.

Questo non significa che è inutile mandare la domanda, perché la regola numero uno, è accontentare chi più ne ha bisogno. Stiamo parlando chi ha il conto Isee più basso. Quindi è come una graduatoria e chi resterà fuori da essa, in quel caso, dovrà rinunciare al bonus.

Per il bonus psicologo sono stati stanziati 10 milioni di euro e considerando che si può beneficiare di massimo 600 euro a persona (calcolando il tutto tramite l’Isee), ad avere diritto saranno solamente 16 mila persone stimate. Ovviamente non tutti avranno il contributo massimo, ma rimane pur sempre da tener conto che le domande presentate all’INPS hanno raggiunto la quota di 85 mila richieste, cifra in aumento nei prossimi giorni.

Quindi non è vero che il bonus psicologo non funziona, bisogna solamente approfittare dell’incentivo inviando la domanda il prima possibile e stando alle condizioni della cifra stanziata dal Governo.











