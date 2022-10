Bonus psicologo online 2022/ Si può ottenere con le sedute a distanza?

Il bonus dello psicologo online nel 2022, è un’agevolazione economica che verrebbe destinata a tutti quei pazienti che impossibilitati dal raggiungere in studio il professionista, potranno compiere delle sedute direttamente dal divano di casa propria, o da qualsiasi luogo ne abbiano voglia.

Il tempo massimo di invio della domanda per aderire al bonus è fissata al 24 ottobre 2022. Quello che tanta gente si chiede però, è se l’agevolazione economica prevede di esser sfruttata anche per delle “sedute in smart“. Vediamo di seguito, che cosa dice la Legge a tal proposito.

Bonus psicologo online nel 2022: cosa dice la circolare

Il bonus per lo psicologo sarebbe ottenibile per le sedute online nel 2022. Questo è quello che crediamo e che in realtà, confermiamo. Il motivo è semplice, la circolare non prevede nessun tipo di restrizione, se non affidarsi esclusivamente a specialisti regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, e nell’ambito dell’albo degli psicologi, purché aderenti all’iniziativa.

Dunque, se il professionista non dovesse aderire all’iniziativa o peggio ancora, fosse un ciarlatano (non presente in nessun albo e né tanto meno in un elenco), il bonus non potrà esser elargito in alcun modo.

La domanda per il bonus psicologo online 2022 può essere spedita a patto che si è in possesso dello Spid, della Cie oppure del Cns. In assenza di una autenticazione digitale, non è possibile aderire all’iniziativa.

Accedere al sito web ufficiale dell’INPS (www.inps.it); Accedere al servizio con denominazione “Contributo sessioni psicoterapia”; Seguire il percorso accedendo a “Prestazioni e servizi”, successivamente “Servizi” ed infine “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

In caso di difficoltà ad accedere al servizio online, è pur sempre possibile il servizio di Contact Center Multicanale dell’INPS. Il supporto tramite telefono, consente di chiamare da rete fissa il numero verde gratuito 803164, mentre da telefono mobile il numero 06164164, il cui costo dipende dal gestore telefonico.

Per coloro che avessero dubbi e necessitassero di approfondimenti, è possibile consultare la Circolare n° 83 del 19-07-2022.











