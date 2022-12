Bonus psicologo, online graduatorie su beneficiari/ Ok 1 domanda su 10: “Limiti Isee”

Le graduatorie dei beneficiari del bonus psicologo sono online, ma non sono state rese pubbliche per ovvie motivazioni relative alla privacy. Per controllare se la domanda è stata accettata, come riportato da Repubblica, sarà necessario accedere al “Punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche” sul sito dell’Inps. In caso di approvazione, i diretti interessati riceveranno un codice univoco da utilizzare entro 180 giorni per prenotare le sessioni di psicoterapia.

Nel momento in cui verrà fissata la data della prima seduta, nonché per le altre, il beneficiario dovrà comunicare il codice univoco al professionista, il quale provvederà ad associarlo al cliente attraverso il servizio online. Il voucher copre un costo massimo di 50 euro a sessione, fino a concorrenza della somma assegnata. In totale, a potere usufruire del servizio saranno 41.657 persone. In molte, tuttavia, sono rimaste deluse in quanto escluse dalla graduatoria. Le domande presentate erano state infatti 395.000.

Soltanto un italiano su dieci è riuscito ad entrare nelle graduatorie dell’Inps per il bonus psicologo. Altri nove, pur avendo presentato la domanda, dovranno rinunciare al sussidio. “La richiesta è stata molto alta, ma le risorse limitate hanno imposto criteri di erogazione legati all’importo crescente di Isee”, ha affermato il direttore generale dell’Istituto, Vincenzo Caridi. A ottenere delle sedute di psicoterapia gratuite, insomma, saranno in sostanza coloro che non hanno alcuna forma di reddito. “Quasi tutte le domande accolte, rispetto al numero delle domande presentate, ha un Isee pari a zero o di poco superiore”.

I finanziamenti stanziati dal Governo dunque sono stati piuttosto limitati rispetto a quella che è stata la richiesta, sebbene con il decreto Aiuti bis siano stati anche incrementati i fondi disponibili, con un limite però fissato a 25 milioni di euro. L’intenzione adesso è quella di rinnovare il sussidio per il 2023 e il 2024, stanziando altri 25 milioni per ciascuna annualità.











