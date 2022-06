Bonus psicologo per la coppia/ Come ottenere da 200 a 600 euro per terapia familiare

Tra le varie misure di welfare messe in campo dal governo, oltre al bonus psicologo 2022 c’è anche il bonus famiglia per terapia di coppia genitori, coniugi e figli.

Bonus psicologo per la coppia: in cosa consiste

Il bonus di 600 euro erogato dal governo per le terapie psicologiche di coppia non è valido soltanto per i figli ma anche per la coppia, la famiglia i genitori. La misura viene erogata dall’INPS, in un area del sito ancora non resa pubblica e i requisiti d’accesso variano a seconda dell’indice ISEE.

Bonus 200 euro/ Per le partite Iva scende sotto a 100 euro

Infatti redditi più bassi potranno accedere al contributo di 600 euro, Ma i redditi più alti potranno ottenere soltanto 200 euro.

Bonus psicologo per la coppia: importi e requisiti

Il bonus terapia di coppia e famiglia è stato istituito per aiutare alcune persone ad uscire dalla pandemia di covid-19. Non soltanto i ragazzini hanno subito danni psicologici, fratture di relazioni sociali dovute all’isolamento ma anche le coppie, costrette all’interno di un appartamento oppure separate qualora non conviventi, hanno subito moltissimi danni.

Assegno unico figli percettori Reddito di Cittadinanza/ Modulo online: come ottenerlo

Per questo è possibile accedere al contributo qualora si abbia un reddito inferiore ai 50000 euro.

Più precisamente è possibile ottenere:

200 euro nel caso si abbia un indice ISEE compreso tra 30 mila e 50000 euro.

400 euro se l’ISEE è compreso tra 30 mila e 15000 euro;

600 euro per i redditi inferiori a 15000 euro.

Per l’erogazione di questo Bonus psicologo per la coppia sono stati stanziati soltanto 10 milioni di euro, quindi si tratta di un contributo fino ad esaurimento fondi.

LEGGI ANCHE:

Bonus 200 euro/ A luglio per tutti: calendario, ecco le date dei pagamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA