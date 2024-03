Bonus psicologo, via da oggi domande all’Inps/ Come fare richiesta, importo in base a Isee e graduatorie

BONUS PSICOLOGO, COME FARE DOMANDA DA OGGI

Il bonus psicologo al via da oggi, lunedì 18 marzo 2024, e fino al 31 maggio 2024. Questa la finestra temporale entro cui è possibile richiedere all’Inps il sostegno che può arrivare fino a 1.500 euro. Lo stesso istituto di previdenza ha fornito le indicazioni necessarie in una circolare, la 34 del 15 febbraio. Il contributo, introdotto dal decreto Milleproroghe 2022 e reso strutturale dalla legge di Bilancio 2023, serve a sostenere le spese per le sessioni di psicoterapia, quindi per fornire assistenza psicologica a quei cittadini che, durante la pandemia e per la conseguente crisi economica, hanno riportato disturbi come depressione, ansia, stress e più in generale fragilità psicologica.

La richiesta per accedere al bonus psicologo può essere presentata solo in via telematica. Bisogna accedere al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” tramite sito web, usando l’apposito servizio online raggiungibile sul sito dell’Inps e accessibile attraverso SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS). In alternativa, c’è il Contact Center Integrato, disponibile contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (accessibile da rete mobile a pagamento, secondo la tariffa stabilita dai diversi gestori).

A QUANTO AMMONTA BONUS PSICOLOGO E LE GRADUATORIE

L’importo del bonus psicologo non può superare i 1.500 euro a persona e viene modulato in base all’Isee di chi ne fa richiesta. Nello specifico, chi ha un Isee inferiore a 15mila euro, l’importo del beneficio arriva fino a 50 euro a seduta, ma arrivando nel complesso a 1.500 euro a beneficiario. Con un valore Isee tra 15mila e 30mila euro, invece, l’importo del beneficio è di 50 euro a seduta, ma a concorrenza dell’importo massimo stabilito in mille euro a beneficiario. Se il valore Isee supera i 30mila ma non 50mila euro, l’importo del bonus psicologo resta fino a 50 euro a seduta, ma è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Per quanto riguarda le graduatorie, al termine del periodo stabilito dall’Inps per la presentazione delle domande, vengono stilate per assegnare il beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza. Si precisa che viene tenuto conto del valore Isee più basso, ma a parità di valore Isee, si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Comunque, la definizione delle graduatorie del bonus psicologo è comunicata tramite messaggio che viene pubblicato dall’Inps sul suo stesso sito.











