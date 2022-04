Bonus pubblicità 2022/ Pubblicato l’elenco di chi è stato ammesso: importo e lista pdf

Bonus pubblicità 2022: il controllo dell’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta

L’elenco inerente al bonus pubblicità 2022 è stato pubblicato ed è consultabile attraverso il sito governativo dell’editoria. Nella tabella sono presenti tutti i soggetti ammessi al credito d’imposta per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari incrementali dell’anno 2021.

L’approvazione è soggetta alla verifica preventiva che sarà effettuate dalle aziende con annesso controllo al superamento del triennio includendo i massimali stabiliti dalla normativa europea riguardo gli aiuti de minimis.

Il controllo sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate, il quale farà fede all’articolo 10, commi 1 e 4, del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, le cui aziende che avranno beneficiato illecitamente del credito dovranno restituire l’intera somma.

Bonus pubblicità 2022: l’elenco completo degli usufruitori

Il credito di imposta – ricorda l’Agenzia delle Entrate – è usufruibile esclusivamente tramite compensazione. Il contribuente potrà effettuare le sue verifiche tenendo conto dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’accertamento verrà effettuato tramite pagamento F24, sfruttando i servizi telematici del sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. L’iter è valido soltanto dopo aver atteso il trascorrere dei cinque giorni lavorativi rispetto a quando è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari del credito di imposta.

Per poter visionare l’elenco completo di chi è stato ammesso al bonus pubblicità 2022 è sufficiente recarsi sul link dell’informazione editoria governativa, la cui tabella (in basso alla nona pagina), riporta le seguenti informazioni:

Codice fiscale del beneficiario ;

; Denominazione / cognome e nome del beneficiario ;

/ ; Importo massimo da poter usufruire (in euro).

È altresì importante, poter usufruire del codice tributo 6900, che è stato sancito dalla Agenzia delle entrate con Risoluzione numero 41/E dell’8 aprile 2019.

Bonus pubblicità 2022: che cos’è?

Il bonus pubblicità 2022 è un’agevolazione che viene data a quelle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che decidono di investire una parte del loro budget in advertising. La capitalizzazione dell’importo può includere:

Campagne pubblicitarie;

Stampa periodica e quotidiana (online incluso);

Emittenti digitali, radiofoniche locali, analogiche e/o televisive.

È estremamente importante (ai fini dell’accettazione del credito di imposta), che il lavoratore autonomo o l’impresa abbia investito su un canale pubblicitario analogo rispetto al precedente anno, almeno l’1% in più rispetto al vecchio investimento.

Il Governo ha stanziato 90 milioni di euro per il Bonus pubblicità 2022 affinché le imprese e i lavoratori autonomi possano usufruire del credito d’imposta al 50% (il limite sarà calcolato su 20 milioni di euro annuali) per poter sponsorizzarsi su quotidiani offline, online e tutti gli ulteriori canali che prevedono la pubblicità.

Le testate giornalistiche riconosciute per il Bonus pubblicità 2022 sono quelle con regolare iscrizione presso il Registro degli operatori di comunicazione oppure Tribunale (lo stesso principio del registro in questione, vale per l’emittenti radiofoniche locali o televisive).











