Bonus pubblicità 2023/ Domanda e documenti da inviare per ottenerlo

A partire da ieri, lunedì 9 gennaio 2023, sarà possibile presentare presso l’Agenzia delle Entrate, la domanda per il bonus pubblicità 2023.

Sarà riconosciuto il credito di imposta del 75%, a tutti coloro che nel 2022, hanno fatto investimenti pubblicitari di natura commerciale.

La procedura per inviare la domanda per il bonus pubblicità 2023 è stata ufficializzata nella giornata di ieri, 9 gennaio 2023. Tale agevolazione, permetterà di usufruire di un credito di imposta pari al 75% delle spese che sono state effettuate per gli investimenti pubblicitari nell’anno 2022.

Vediamo più nello specifico quando scade la possibilità di inviare tale richiesta e la procedura da seguire.

Bonus pubblicità 2023: ecco come presentare la domanda

Dal 9 di gennaio, tutti coloro che sono interessati ad accedere al bonus pubblicità del 2023, dovranno inviare presso l’Agenzia delle Entrate tutti i documenti richiesti per la conferma degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2022.

Torna così ad essere presente il requisito dell’incrementalità: tutti i richiedenti, dovranno dimostrare di avere un incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti dell’anno precedente alla richiesta.

Ci teniamo a ricordare che il bonus pubblicità 2023, consente a tutti coloro che hanno sostenuto nell’anno 2022 spese per investimenti di natura commerciale di accedere a quello che è un credito di imposta del 75% di quelli che sono i costi sostenuti.

Sono ammessi anche gli investimenti effettuati dalle imprese e lavoratori autonomi, compresi tutti gli enti non commerciali sulla stampa sia quotidiana che periodica (valide anche quelle online).

I documenti da presentare al momento della domanda sono due:

La comunicazione per l’accesso al credito di imposta;

La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.

Come funziona la procedura per inviare tutta la documentazione

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta andrà inviata per via telematica utilizzato l’apposito modulo presente sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, andrà sempre inviata telematicamente per fare in modo di attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti che sono stati indicati nella comunicazione.

Una volta riconosciuto quello che è il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compenso con il modello F24.











