Le aziende che avevano conseguito degli investimenti al fine di godere del bonus pubblicità 2025 dovranno provvedere ad inoltrare l’esatta comunicazione così da non compromettere l’iter per godere dell’incentivo economico.

I termini di invio sono iniziati lo scorso mese, più precisamente il 9 gennaio 2025, mentre la scadenza ultima è prevista per domenica 9 febbraio, ma dato che è un giorno festivo la proroga scatta autonomamente al primo giorno utile di lavoro, lunedì 10.

Bonus pubblicità 2025 fino al 75% di credito d’imposta

Per ricevere correttamente il bonus pubblicità 2025 occorre aver speso in advertising più dell’1% rispetto all’anno precedente, con le tradizionali modalità, ovvero su stampa periodica e quotidiana (il beneficio è rivolto agli autonomi, agli enti non commerciali e e aziende).

Secondo le regole previste all’interno dell’articolo 57-bis del Decreto Legge con protocollo numero 50 del 2017, il costo della pubblicità può godere di un ritorno fino al 75% sotto forma di credito d’imposta. Tuttavia i potenziali beneficiari dovranno comprovare i reali investimenti conseguiti.

Per farlo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una scheda apposita, all’interno del quale invita a compilare una “dichiarazione sostitutiva” per poter dimostrare gli investimenti finalizzati a tal misura.

Come presentare la dichiarazione

Per presentare la pratica del bonus pubblicità 2025 è possibile farlo in due modi. Il primo in modo autonomo accedendo ai servizi dell’agenzia governativa grazie alle credenziali digitali (CNS, SPID, o CIE), mentre il secondo con l’aiuto di un professionista che faccia da intermediario.

Per intermediari si intendono i professionisti del settore fiscale, i patronati, i CAF e le associazioni di categoria che provvederanno all’invio della pratica (sempre esclusivamente in modo telematico).

Il credito d’imposta potrà essere usufruito esclusivamente in fase di compensazione e in misura massima al 75%. L’utilizzo del codice identificativo da inserire nel 730 è il 6900.

Per coloro che vorrebbero procedere autonomamente possono farlo leggendo dettagliatamente le istruzioni della procedura oppure ed infine compilare adeguatamente la dichiarazione sostitutiva tenendo d’occhio i campi di interesse.