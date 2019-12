Bonus Rc Auto famiglie/ Classe di merito uguale per tutti: risparmi fino a 1000 euro

Il governo potrebbe a breve introdurre un bonus Rc Auto per le famiglie, un taglio dei costi delle assicurazioni dei veicoli. Grazie al via libera della Commissione finanze della Camera, al decreto fiscale (che dovrà però essere confermato in Aula dal volto finale), dovrebbe essere introdotto l’emendamento voluto dal Movimento 5 Stelle per una “Rc auto più equa”, presentato, come ricorda Quotidiano.net, dal sottosegretario all’Economia, Alessio Villarosa. Se la modifica troverà applicazione, tutti i veicoli dello stesso nucleo famigliare potranno beneficiare della fascia assicurativa più bassa, in poche parole, un’unica classe di merito per tutte le auto presenti in famiglia, che siano dei genitori o dei figli. Il Codice delle assicurazioni, all’articolo 134, prevede già la cosiddetta Legge Bersani, che estendeva appunto la classe di merito più favorevole, ad un altro famigliare, ma solamente a seguito dell’acquisto di un veicolo.

BONUS RC AUTO FAMIGLIE: SI POTREBBERO RISPARMIARE FINO A 1000 EURO

In questo caso, con la nuova modifica, non sarà necessario introdurre nel nucleo famigliare un nuovo mezzo a due o quattro ruote. Per i cinque stelle questo emendamento potrebbe rappresentare “una boccata di ossigeno alle famiglie italiane”, con dei risparmi che si aggireranno fra il 30 e il 40% in un anno. L’unica condizione, è che non vi siano sinistri con responsabilità negli ultimi cinque anni. La Rc Auto rappresenta da sempre una delle spese più dispendiose per una famiglia, tenendo conto che la media per ogni auto è di 414 euro all’anno. Esistono inoltre enorme differenze fra una polizza in classe di merito 1, ed un’altra in classe 14, quella che invece viene assegnata ai neopatentati. Il risparmio calcolato da Facile.it che ha analizzato i costi medi delle varie assicurazioni in tutta Italia, è fra gli 800 e i 1000 euro all’anno.

