Bonus reddito di cittadinanza 2023/ Contributi per single e famiglie: quanto spetta? (19 settembre 2023)

Un nuovo bonus sostitutivo al reddito di cittadinanza 2023 per aiutare i cittadini italiani (single e famiglie), che devono far fronte al rialzo dei costi globali, a causa principalmente dall’elevata percentuale di inflazione che sta inginocchiando gran parte dei contribuenti del nostro Bel Paese.

Il bonus di cui stiamo per parlare, è tutt’oggi ignoto. La cifra da destinare sarà di circa 560€ mensili, pensata principalmente per contribuire al pagamento dell’affitto e sopperire a delle mancanze di cui vi parleremo (specificando come funziona e quali sono i requisiti necessari per l’ottenimento del contributo).

Bonus reddito di cittadinanza 2023: chi sono i beneficiari?

Chi ha perso i requisiti del RdC potrà richiedere il bonus che sostituisce il reddito di cittadinanza del 2023. D’altronde, già da un po’ di settimane, l’aiuto che era stato pensato istituito dal Movimento 5 Stelle, è stato già abolito a moltissime famiglie (e non solo), italiane.

Abbiamo specificato in precedenza, che questo bonus governativo, aiuterà maggiormente coloro che vorrebbero un aiuto per pagare l’affitto, infatti si tratta di un contributo supplementare rispetto a quanto già percepito.

Il requisito più importante è quello di presentare un ISEE 2024, in cui si evince sia il proprio stato patrimoniale che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare. Fatto ciò, ecco le diverse casistiche:

Single: importo massimo di 6.000€ annui (soglia massima per accedere al bonus). Famiglie con 2 maggiorenni: il bonus massimo erogabile ammonta a 8.400€. Coppia sposata over 67: i coniugi possono ricevere fino ad un massimo di 784€.

Il bonus che “sostituisce” il reddito di cittadinanza del 2023, non ha degli importi molto alti, motivo per cui potrebbe sembrare irrisorio e superfluo. In realtà, il contributo economico favorisce il pagamento degli affitti, che di per sé inficiano su almeno il 40% / 50% proporzionato allo stipendio percepito.

Ci auguriamo che questo bonus possa aiutare moltissime famiglie e lavoratori single italiani, che devono sostentarsi da vivere.











