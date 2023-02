Bonus Renzi 2023/ Come recuperare le somme perse, requisiti indispensabili

Quando e come è possibile effettuare un recupero delle somme del bonus Renzi per il 2023? ci sono dei casi specifici, in cui l’IRPEF spetta, ma non è mai stato ricevuta.

Chi può recuperare il bonus Renzi che non ricevuto lo scorso anno? Nell’anno 2022, sono state modificate alcune regole, infatti hanno continuato a percepirlo in busta paga, tutti i lavoratori dipendenti con un reddito fino a 15.000 euro.

Le categorie più colpite, o sarebbe meglio dire sfavorite, sono state quelle che hanno prodotto un reddito annuale che va dai 15.000 ai 28.000 euro.

Bonus Renzi: chi può recuperare le somme perse?

Vediamo come prima cosa, chi sono tutti coloro che possono recuperare il bonus Renzi nel 2023. Nell’anno 2022, solo coloro che hanno un reddito annuo che rientra entro i 15.000 euro hanno ricevuto il bonus.

Ad oggi, le regole sono cambiate, infatti rispetto a prima, in data odierna possono recuperare le somme perse, solo coloro che hanno un reddito tra i 15.000 e i 28.000 euro.

Ma cosa e come si può fare per recuperarlo? La modalità per effettuare il recupero è solo una, ovvero fare la dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione dei redditi del 2023, verrà preso in considerazione tutto quello percepito nell’anno precedente, dall’1 al 31 gennaio 2022.

Quando spetta il rimborso del bonus Renzi e su quali detrazioni viene calcolato?

Qualora spettasse, il rimborso del bonus Renzi del 2023 verrà erogato a seguito dell’invio del modello del 730. Il primo saldo verrà erogato nella busta paga di luglio. In termini più pratici, significa che bisognerà aspettare il mese di agosto per vedere erogato il rimborso spettante.

Vediamo più nello specifico, su quali detrazioni viene calcolato il bonus Renzi 2023. Eccole in elenco:

Mutui agrari;

Spese sanitarie;

Familiari a carico;

Mutui immobiliari per acquisto della prima casa fino al 31 dicembre 2022;

Spese per i lavori in casa (ristrutturazioni oppure riqualificazione energetica);

Reddito da lavoro dipendente;

Erogazioni liberali.

