Bonus retrofit elettrico 2023/ 3.500 Euro e sconti per chi passa all’elettrico

Come si preannuncia dal nome, il bonus retrofit elettrico 2023 premierà tutti gli automobilisti che decideranno di convertire il loro motore termino in elettrico. Una decisione importante ma che preverrà i danni ambientali, optando per una soluzione più “eco”, con nette riduzioni inquinanti.

Si parla del bonus retrofit già da tempo, ma quel che mancava ad oggi, era la piattaforma online per fare domanda. Già da qualche settimana però, le cose sono cambiate. É stata attivata una piattaforma online, da cui è possibile mandare le richieste telematiche.

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

Bonus retrofit elettrico 2023: quali sconti sono previsti

Il bonus retrofit elettrico 2023 prevede diversi benefit. Innanzitutto, la possibilità di ottenere un contributo del 60% sui costi sostenuti per convertire il proprio motore termico in elettrico (con basse emissioni), fino ad una cifra massima pari a 3.500 euro.

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

Ma non è tutto, perché contributo a parte, è possibile avere un ulteriore sconto del 60% sui costi sostenuti per il bollo e la re–iscrizione della vettura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Per godere dell’incentivo, è sufficiente aver effettuato la conversione in elettrico, a partire dal 10 novembre del 2021 fino al 31 dicembre del 2022 (o fino ad esaurimento fondi).

Ecco quali sono le categorie ammesse al bonus retrofit elettrico 2023:

M1: Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente;

Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente; M1G – Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente (fuoristrada)

– Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente (fuoristrada) M2 – Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate;

– Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate; M2G – Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate (fuoristrada);

– Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate (fuoristrada); M3 – Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate;

– Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate; M3G – Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate (fuoristrada);

– Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate (fuoristrada); N1 – Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate;

– Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate; N1G – Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate (fuoristrada).

Per accedere al bonus retrofit elettrico 2023, è possibile far domanda all’apposita piattaforma online. Andranno inseriti tutti i dati personali richiesti, insieme all’IBAN per l’accreditamento dell’agevolazione.

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA