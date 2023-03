Bonus revisione auto 2023/ La proroga è ufficiale: come far richiesta per il rimborso

Il bonus revisione auto nel 2023, è stato prorogato in via ufficiale. Già nel 2022, il Governo aveva previsto di “premiare”, tutti gli automobilisti responsabili, che avrebbero deciso di far controllare il veicolo a motore di proprietà, assicurandosi un corretto funzionamento.

Il “premio”, consisteva in un rimborso economico (seppur minimo), ma pur sempre utile per abbattere le spese quotidiane, specialmente in questi tempi dove i rincari sono sempre più frequenti. “L’aiuto”, è più noto sotto il nome di “Bonus Veicoli Sicuri“.

Bonus revisione auto 2023: entro quando e come fare richiesta

Il bonus per la revisione auto del 2023, è possibile ottenerlo facendo richiesta sul sito bonus veicoli sicuri. La proroga è fissata al 31 marzo. Ultimo giorno per poter far richiesta e ottenere un rimborso economico pari a 9,95€.

La cifra compenserà tutti i veicoli che sono stati sottoposti a revisione durante il 2022. Mentre per le revisioni effettuabili nel 2023, sarà possibile far richiesta a partire da lunedì 3 aprile (2023), sempre effettuando la registrazione che abbiamo segnalato nel sito web precedente.

L’unico requisito per poter entrare nella piattaforma ufficiale del bonus veicoli sicuri, è quello di avere uno SPID con livello di sicurezza minimo “2“, oppure della CIE o ancora, CNS.

Bonus revisione auto 2023: come funziona

Il bonus per la revisione auto 2023, funziona come qualsiasi altro controllo di routine e obbligato per Legge. La revisione della vettura consente di garantire la regolare efficienza dell’auto. L’esame in questione, servirà per controllare l’impianto elettrico, quello dei fari e quello dei freni.

Ma non solo, perché il controllo si concentrerà anche sulle condizioni della carrozzeria e sul livello di emissioni di gas di scarico. La Legge impone di effettuare la prima revisione, dopo i primi quattro anni da quando l’auto è stata immatricolata.

Successivamente, dovrà essere effettuata ogni due anni. Il costo della revisione dipende dal posto in cui viene effettuata. Nei centri convenzionati il prezzo è di 79,02€, mentre alla Motorizzazione 54,95€.











