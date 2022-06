Bonus revisione auto/ Ecco come farne richiesta e quanto è possibile risparmiare

Il bonus della revisione auto 2022 è una proposta da parte del Governo italiano, per poter aiutare gli automobilisti che dovranno sostenere una spesa economica non indifferente, né tanto meno così riduttiva.

Con l’aumento del carovita, e delle spese necessarie per la materie prime (a causa della scarsità dei prodotti e della guerra tra Russia e Ucraina), il Governo del nostro Bel Paese ha pensato bene di contenere i costi per controllare il proprio veicolo a motore, visto l’aumento della revisione nel 2022.

Bonus revisione auto nel 2022: come funziona?

Il bonus per la revisione auto è un incentivo che vale soltanto per le automobili, bensì per tutti quei veicoli alimentati a motore: motocicli, motori di cilindrata 50cc, autocarri e minibus (purché per i minibus il numero dei posti a sedere non sia superiore a 15).

Nonostante l’aiuto economico sia stato sancito nel 2021, è possibile usufruire del bonus (salvo cambiamenti), per l’intero triennio 2021 – 2023. Nel 2022 infatti, varrà soltanto la domanda presentata entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno.

Inoltre, per chi avesse più veicoli da far revisionare, il bonus in questione potrà esser utilizzato una tantum e soltanto per uno dei mezzi di proprietà.

Non vi sono requisiti reddituali, dunque non è necessario presentare documenti relativi alla propria condizione economico. L’unica cosa per riuscire ad aderire, è fare in tempo prima che i fondi possano terminare.

Bonus revisione auto e veicoli a motore: quanto spetta e come far richiesta?

Il bonus di revisione auto e veicoli a motore, prevede un’agevolazione economica standard ed uguale per tutti (poco importa il modello del mezzo o chissà quale altro parametro). L’importo detratto dal totale pagato sarà pari a 9,95€.

SPID. Se è pur vero che si tratta di una cifra molto contenuto, allo stesso tempo è pur sempre un risparmio che altrimenti non si sarebbe ottenuto. Per farne richiesta, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha predisposto la piattaforma per richiedere il bonus attraverso lo

Il bonus di revisione auto 2022 potrà esser confermato soltanto per le revisioni già pagate, e non per quelle da “fare”. Dunque sarebbe inutile far domanda ancor prima di effettuare la revisione, bensì, andrà richiesta subito dopo.













