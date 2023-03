Bonus revisione automobili/ Cos’è e come presentare domanda

Prossimamente scadrà la possibilità di richiedere il bonus revisione automobili sui veicoli sicuri in modo da ottenere un rimborso su tutte le spese effettuate per la manutenzione dell’autoveicolo entro l’anno fiscale. Ecco come presentare la domanda.

Bonus revisione automobili: quali spese è possibile richiedere

Il bonus revisione automobili è un’agevolazione per cui è possibile ottenere un rimborso parziale per le spese effettuate sulla revisione dei veicoli dal 1 novembre 2021 fino ai tre anni successivi. L’obiettivo è quello di fornire una piccola compensazione degli aumenti entrati in vigore a novembre. Ecco in che modo è possibile presentare domanda: anzitutto va specificato che le domande possono essere presentate fino al 31 marzo 2023 e copriranno le spese dal primo gennaio 2022, fino alla fine dell’anno fiscale appena trascorso. Sarà possibile dunque richiedere il rimborso di tutte le spese effettuate fino al 31 dicembre 2022. Il contributo economico è valido per tutti i tipi di veicoli revisionati durante l’anno fiscale indicato, qualora la domanda venga presentata entro i termini e corredata di tutti i documenti richiesti.

Bonus infissi/ Dopo il decreto del governo cambia qualcosa nel 2023?

Bonus revisione automobili: i documenti da fornire

Come per molti altri contributi economici è necessario tuttavia accedere alla piattaforma messa a disposizione dal ministero dello sviluppo economico “buono veicoli sicuri” mediante Spid, Cie oppure CNS. Devono essere presentati anche alcuni dati anagrafici e il numero di targa del veicolo.

All’interno della richiesta devono essere riportati anche i dati relativi al codice IBAN per l’accredito del rimborso. Una volta inserita la richiesta bisognerà cliccare su visualizza richiesta e poi visionare il dettaglio del contributo economico in cui sono indicate tutte le informazioni relative allo stato della pratica, al numero della pratica, l’IBAN, all’email. Il bonus per tutte le revisioni effettuate nel 2023 si potrà richiedere invece dal prossimo 3 aprile 2023.

Bonus vacanze 2023/ Requisiti e tempistiche per inviare la domanda online

LEGGI ANCHE:

Bonus ricercatori/ Che cos'è e come funziona il nuovo contributo di welfare

© RIPRODUZIONE RISERVATA