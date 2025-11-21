Il bonus rifiuti arriverà nel 2026 ma non è destinato a tutti, soltanto a coloro che si ritrovano in un disagio economico reale.

Manca sempre meno all’arrivo ufficiale del bonus per i rifiuti del 2026, che sarà molto simile allo sconto sociale ricevuto quest’anno per pagare meno sulle utenze domestiche come l’acqua, il gas e la corrente elettrica.

L’Arera ha confermato che la misura è rivolta principalmente alle famiglie che si ritrovano con un disagio economico, e dalle prime stime a riceverlo potrebbero essere in 4 milioni.

Quando arriva e di quanto è il bonus rifiuti 2026?

Una volta accertati i requisiti per poter ricevere il bonus sui rifiuti, lo sconto pari al 25% del costo TARI dovuto, verrà riconosciuto l’anno prossimo, nel 2026. Non è previsto alcun invio dell’istanza, che avverrà automaticamente.

È essenziale aver inviato la DSU entro i termini di scadenza, così da poter avere un ISEE regolarmente aggiornato in modo tale da poter riconoscere l’incentivo senza errori o problemi.

L’incarico di riconoscere i beneficiari dell’agevolazione spetta all’INPS, che approverà coloro che hanno un reddito inferiore a 9.530€ oppure entro 20.000€ per le famiglie con almeno 4 figli a carico.

L’applicazione del sconto al 25% sulla TARI spettante dovrebbe arrivare nell’anno 2026 ma in riferimento alla condizione di quest’anno (2025), e sarà l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ad erogarli.

Il valore del bonus sociale in bolletta

Il valore del bonus sociale sulle utenze dipende dal tipo di fornitura e dal conteggio che l’ARERA provvede a quantificare in base al numero di componenti di una famiglia.

Prendendo d’esempio le bollette sul consumo d’acqua, l’ente garantisce uno sconto giornaliero pari a 50 litri per singolo soggetto, dunque in una famiglia composta da 4 componenti si parla di un risparmio di 200 litri quotidiani.

Sul gas il parametro più importante è la stagionalità, infatti in inverno la riduzione del costo è maggiore rispetto all’estate, proprio perché i consumi nel primo caso sono più elevati.

Infine, sull’elettricità ci sarà un bel risparmio economico, che ammonta a 167,9€ se la famiglia ha 2 componenti, 219€ fino a 4 e 240,9€ per nuclei più corposi (superiore a 4).