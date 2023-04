Bonus riscaldamento 2023/ Dimezzati i fondi, ma ottenibile senza ISEE: come?

Il bonus per il riscaldamento nel 2023 ci sarà, seppur con delle lieve ma grosse modifiche. Da un lato, la possibilità di poter richiedere l’agevolazione anche senza un limite ISEE, dall’altro (quello negativo), la riduzione dei fondi messi a disposizione dal Governo.

L’input che ha spinto il Governo a ridurre i fondi – e anche in modo sostanziale – è stato l’abbassamento dei prezzi del gas e dell’energia. È pur vero che, non si tratta di una riduzione tale da permettere un adeguato stile di vita, ma secondo il Governo era necessario rimodulare i fondi previsti in precedenza.

Bonus per il riscaldamento del 2023: il nuovo Decreto Bollette

Il nuovo Decreto Bollette ha previsto una proroga del bonus per il riscaldamento del 2023. Il primo cambiamento – come già accennato – ha coinvolto il fondo governativo. In primis, 20 milioni di euro convertiti poi (cioè ad oggi), in 5 milioni di euro.

I contribuenti italiani che potranno ottenere l’agevolazione (che spiegheremo in cosa consiste), non avranno limiti di ISEE, in quanto è stata rimossa ogni “cifra massima”. D’altronde, Giorgetti lo aveva detto: il bonus per il riscaldamento sarebbe stato approvato anche nel 2024.

L’Autorità dell’energia, Arera, sarà autorizzata a monitorare i consumi in Italia, differenziando chiaramente, Nord e Sud Italia, dove le temperature – nonostante il cambiamento climatico – sono sempre differenti, e da tale, andranno effettuate le opportune considerazioni.

Il Decreto Bollette – almeno inizialmente – è stato attuato per far fronte al rialzo esagerato dei costi in bolletta. Seppur oggigiorno il rincaro sia più lieve, allo stesso tempo ecco quali sono state le decisioni per prorogare l’agevolazione del bonus riscaldamento 2023:

Ridurre l’IVA al 5% e azzerare gli oneri di sistema del gas;

Azzerare gli oneri di sistema per l’elettricità;

Favorire il credito d’imposta alle aziende, ma solo dove la fascia di prezzo di gas è superata (70 euro al megawattora), mentre per quotazioni minori si scenderebbe al 20% (per gasivori ed energivori).

Bonus sociale (questo con limite di ISEE), fino a massimo 15 mila euro annui.

Funzionerà questo “nuovo” bonus riscaldamento 2023? Non ci resta che scoprirlo con il trascorrere del tempo.

