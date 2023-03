Bonus riscaldamento 2024/ Giorgetti svela che “ci sarà”, quasi 5 mld sul piatto

Il bonus riscaldamento del 2024 sembra essere realtà. Probabilmente infatti, verrà prorogato anche il prossimo anno. Queste sono le premesse di Giancarlo Giorgetti (Ministro dell’economia e delle finanze dell’Italia), che avrebbe fatto sapere durante il question time svoltosi al Senato, che gli italiani “non patiranno il freddo neanche nel 2024“.

Pio e Amedeo, la battuta su Madame imbarazza Gigi D'Alessio/ "Imbroglio sul vaccino…"

Quest’anno – a causa dei forti rincari – abbiamo assistito a delle notevoli agevolazioni per contrastare il freddo, pur risparmiando denaro. Ad esempio, il bonus pellet 2023 ha aiutato molte famiglie italiane, senza la quale non avrebbero potuto spendere soldi per potersi riscaldare. Non uno sfizio, ma una esigenza per tutti.

IL PRINCIPE DI ROMA/ Una commedia popolare che fa centro

Bonus riscaldamento 2023: quasi 5 miliardi di euro per il 2024

Il bonus riscaldamento nel 2024 ci sarà. Le parole di Giancarlo Giorgetti sono molto rassicuranti, visto e considerato che i prezzi dell’energia nonostante accennino ad un lieve calo, non c’è ombra dei costi iniziali a cui eravamo abituati. Adesso quel che resta da fare, è attendere con ansia, martedì 28 febbraio 2023.

Giorno in cui si discuterà il decreto da attuare, affinché si possano stabilire gli sconti da applicare in bolletta. Il Decreto prevede una misura urgente, dato che la decisione da prendere ha una scadenza molto breve: 31 marzo 2023.

Elisa canta "A modo tuo": Pio e Amedeo si commuovono/ Lacrime con i figli sul palco

Ecco perché martedì 28, potrebbe essere la data decisiva. Nel frattempo, le indiscrezioni parlando di 4,9 miliardi di euro da destinare agli sconti in bolletta (sui riscaldamenti), per il 2024. C’è da definire anche il periodo del futuro decreto, che viene influenzato da diversi parametri.

Intanto, la proposta sarà stilata e pubblicata sul Mef (Documento di economia e finanzia), e poi, si attende la rinegoziazione con Bruxelles per il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e resilienza), e la manovra del programma Repower EU.

Intanto il Governo sta pensando a come migliorare il decreto futuro, paragonandolo alle modifiche del presente. L’unione Nazionale dei consumatori – come comunicato da Repubblica – ha stimato che pur riducendo l’IVA sul del 5%, per l’utenza media, ci sarebbe un costo maggiorato di 425 euro annui.

A fronte di quello che sarà il bonus riscaldamento del 2024, ci aspettiamo una miglioria sostanziale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA