Bonus ristoranti 2022/ Contributi a fondo perduto fino 30mila euro: chi può ottenerli

Con la crisi al Governo, i bonus per ristoranti potrebbero agevolare gli imprenditori del settore alberghiero, che purtroppo a causa del Covid-19, hanno dovuto affrontare non poche spese e di conseguenza, difficoltà economiche.

Il contributo previsto è di 30.000 euro, che verrà destinato a quelle imprese di gastronomia e dell’agroalimentare del mercato italiano. Le attività che potranno godere del bonus a fondo perduto non sono soltanto i ristoranti, ma anche pasticcerie e gelaterie che hanno provveduto all’acquisto di macchinari e beni strumentali definibili “durevoli nel tempo“.

Bonus per ristoranti: quanto e come ottenere il contributo

Per poter usufruire del bonus per ristoranti, è sufficiente consultare la Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2022. In essa, viene specificato che i beneficiari avranno la possibilità di ricevere il contributo destinato ad essi, pari al 70% delle spese da poter ammettere (beni e macchinari strumentali durevoli), rispetto sempre il limite di 30.000 per azienda.

Al momento non sono state definite né le tempistiche e neppure le modalità di presentazione delle domande. Ciò che sappiamo al momento è che tutto ciò, verrà definito dal Ministero entro 30 giorni. Ci aspettiamo quindi, che entro ottobre avremo una vaga idea di quel che i ristoratori potranno e come potranno richiedere il contributo.

Tra gli altri dettagli di cui siamo in possesso, possiamo dire che la domanda sarà gestita – con altissima probabilità – telematicamente da Invitalia, lo stesso ente che gestisce e ha dato il via a questa misura economica.

Ecco i requisiti che occorrono:

Per chi opera nel codice ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione): le imprese devono essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni oppure aver comprato nei dodici mesi precedenti prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% degli acquisti totali del periodo;

Per chi ha il codice ATECO 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e dal codice ATECO 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca): le imprese devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o in alternativa aver acquistato prodotti DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5%.

