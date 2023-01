Bonus ristrutturazione 2023/ Come funziona? Ottenere fino al 50% di detrazione

Nel 2023 il bonus ristrutturazione continuerà a sussistere. Gli italiani hanno la possibilità di poter ottenere un’agevolazione edilizia non indifferente. La Legge di Bilancio del 2022 ha concesso tale benefit, fino all’anno 2024. Affinché i lavori vengano approvati, è necessario possedere determinati requisiti.

L’agevolazione economica consente di effettuare dei lavori di ristrutturazione in case e abitazioni decadenti. La novità più importante riguarda l’innalzamento sia della percentuale concessa di cui poter usufruire per il bonus ristrutturazione, sia la massima cifra ammissibile.

Bonus ristrutturazione 2023: dal 36% al 50% di cui godere

Il bonus di ristrutturazione del 2023 è stato innalzato. Si passa dal vecchio 36% con limite di spesa fino a 48.000€, fino ad arrivare al 50% di detrazione fiscale e con un tetto massimo di spesa pari a 96 mila euro.

Spiegato come funziona il bonus per ristrutturare edifici in cattive condizioni, è giunta l’ora di spiegare come può essere ottenuto il bonus ristrutturazione 2023 tramite la procedura spiegata dall’Agenzia delle delle Entrate:

Usufruire del bonus in detrazione fiscale; Tramite cessione del credito a terzi; Sconto in fattura.

In caso di detrazione fiscale, è sufficiente dividere la cifra in dieci quote annuali che abbiano lo stesso ammontare. Ecco le scadenze da rispettare per evitare di perdere il bonus:

Per i costi sostenuti durante l’anno 2022, la comunicazione dev’essere inviata entro e non oltre il 16 marzo 2023; Per i costi sostenuti durante tutto il 2023, il termine ultimo è fissato al 16 marzo 2024.

Quanto alla documentazione necessaria, eccola di seguito:

Domanda di accatastamento ;

; Ricevute che comprovano l’avvenuto pagamento dell’imposta comunale IMU / Ici (attenzione a quando poter esentarsi dal pagamento dell’IMU )

che comprovano l’avvenuto dell’imposta comunale / (attenzione a ) La delibera rilasciata dall’assemblea per l’ approvazione dei lavori e la tabella di ripartizione delle spese (questo vale per le parti comuni degli edifici residenziali).

rilasciata dall’assemblea per l’ e la delle spese (questo vale per le parti comuni degli edifici residenziali). Dichiarazione che acconsente l’inizio ed esecuzione dei lavori .

che acconsente l’inizio ed . Autorizzazioni, concessioni e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui è presente la data di inizio lavori e la compatibilità che illustri le spese ammesse.

