Bonus ristrutturazione 2023/ Comunicazioni e iter per non sbagliare (23 agosto)

Tenersi aggiornati sulle novità del bonus ristrutturazione 2023, vi permetterà di non commettere errori e poter accedere al benefit fiscale in modo sicuro e sereno. Il beneficio può essere usufruito a patto che si soddisfino i requisiti richiesti dall’ente promotore (che vedremo dettagliatamente di seguito).

Al di là che il bonus di ristrutturazione venga svolto in autonomia o tramite una società edilizia, ci sono dei criteri ben specifici da dover rispettare. In mancanza di un requisito, o di una semplice irregolarità, quest’ultima potrebbe compromettere interamente il vantaggio maturato.

Bonus ristrutturazione 2023: tetto di spesa e pagamento

Il bonus ristrutturazione 2023 prevede – come qualsiasi altra forma agevolativa – un limite di spesa massimo da non superare. In questo caso, si tratta di 96 mila euro da dividere in 10 annualità.

Oppure, optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ma questa scelta dipende dalle vostre esigenze finanziarie. Affinché le spese possano essere detratte senza problemi, esse andrebbero pagate in un certo modo: mediante bonifico postale o bancario, senza omettere questi dati:

Causale del versamento; Codice fiscale di chi beneficia della detrazione; P.IVA o codice fiscale dell’azienda edilizia oppure del professionista che ha eseguito gli interventi.

Non dimenticate inoltre, di inserire in fase di dichiarazione dei redditi, i data catastali dell’unità immobiliare su cui siete intervenuti, oppure i dettagli dell’atto di locazione o del comodato, qualora i lavori fossero stati commissionati da chi è proprietario del bene.

Comunicare con l’Enea per gli interventi energetici

Il bonus di ristrutturazione del 2023, prevede inoltre, che l’interessato si metta in comunicazione con l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie (ENEA), specificando quali apparecchiature sono state installate al fine di garantire un risparmio energetico, oppure destinate all’uso di fonti rinnovabili (pompe di calore, serramenti, caldaie, fotovoltaico e infissi).

La comunicazione va inviata telematicamente entro 90 giorni dal collaudo oppure da quando sono stati completati i lavori. Se tale termine non venisse rispettato, si potrà specificare quanto scritto in dichiarazione dei redditi, versando obbligatoriamente una sanzione per il ritardo.











