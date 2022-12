Bonus ristrutturazione 2023/ Prorogata la misura: chi può detrarre per quali spese?

Anche nel 2023 sarà attivo il bonus ristrutturazione che consentirà di detrarre per il 50% l’importo speso per la ristrutturazione di un immobile fino ad un tetto massimo di 96.000.

Bonus ristrutturazione 2023: chi può detrarre

Così come è avvenuto per il 2022, il bonus ristrutturazione sarà attivo fino al 31 dicembre 2024 e consentirà di detrarre fino ad un massimo di 96.000 le spese sostenute, per la ristrutturazione di un immobile abilitativo di cui si è proprietario o detentori.

Il bonus ristrutturazione 2023 può essere richiesto:

dal proprietario dell’immobile;

dal nudo proprietario;

da chi detiene un diritto reale di godimento sull’immobile;

dall’inquilino;

dal comodatario;

dai soci delle cooperative o delle società semplici;

dagli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili abitativi

Oltre a questi soggetti, hanno diritto ad accedere al bonus ristrutturazione 2023:

il familiare convivente di chi possiede o detiene l’immobile;

il coniuge separato a cui sia stato assegnato l’immobile intestato all’altro coniuge;

il componente dell’unione civile;

il convivente more uxorio.

Bonus ristrutturazione 2023: le spese che possono essere sostenute

Il bonus ristrutturazione 2023 si può utilizzare per i seguenti interventi:

realizzazione di scale interne;

installazione e la riqualificazione dei servizi igienici;

interventi per il risparmio energetico;

sostituzione di infissi e serramenti, a patto che cambino la tipologia e/o il materiale;

installazione degli ascensori;

costruzione di recinzioni;

apertura di finestre per arieggiare i locali;

eliminazione e la prevenzione di situazioni di degrado;

modifica delle altezze dei solai, senza modifiche nella volumetria dell’immobile;

opere di demolizione e di ricostruzione senza ampliamento volumetrico;

modifiche sulla facciata;

realizzazione di mansarde e balconi;

apertura di porte e finestre;

costruzione di nuovi servizi igienici, o l’ampliamento di quelli esistenti;

trasformazione in veranda del balcone o della mansarda;

realizzazione di box o posti auto di pertinenza;

adozione di misure antisismiche;

costruzione e il ripristino di edifici quando danneggiati da calamità naturali, anche non residenziali;

eliminazione delle barriere architettoniche tramite interventi su ascensori o montacarichi;

lavori necessari ad agevolare la capacità di movimento all’interno o all’esterno dell’abitazione delle persone con gravi disabilità;

bonifica dell’amianto;

realizzazione di interventi per la sicurezza domestica;

lavori volti a prevenire gli atti illeciti;

sostituzione del gruppo elettrogeno d’emergenza;

cablatura dell’immobile.

