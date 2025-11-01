Il bonus ristrutturazione anche nel 2026 impone una percentuale più bassa per gli italiani all'estero.

Le regole per il bonus ristrutturazione richiesto dagli italiani all’estero nel 2026 prevedono delle condizioni specifiche da dover rispettare. La percentuale sotto forma di benefit fiscale è inferiore rispetto a quella ordinaria (e ora vedremo di quanto).

La nuova Manovra di Bilancio proroga gli incentivi edilizi di altri 12 mesi, applicando il 50% di sconto ma soltanto sulla “prima casa”. Questa percentuale però, non può valere anche per quegli immobili il cui titolare – seppur italiano – è residente all’estero (con iscrizione all’AIRE).

Risparmiare sulla rottamazione delle multe locali: come fare, le regole

Bonus ristrutturazione 2026 senza il 50% di benefit

Anche nel 2026 un cittadino italiano con residenza fiscale all’estero che vuole il bonus per la ristrutturazione non può pretendere il 50% di sconto. Infatti, la percentuale che l’amministrazione fiscale può riconoscergli è pari a massimo il 36%.

Costi patente di guida/ Da novembre rincari su tutto: quanto ci vorrà?

Naturalmente si parla di interventi sempre inerenti a quanto previsto ordinariamente. Nel caso specifico del connazionale che ormai vive in Svizzera (risultando iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero), faceva riferimento a misure straordinarie.

Gli interventi extra che ha usufruito – grazie al bonus – il richiedente, erano legali al risanamento conservativo, alla gestione di natura straordinaria e ad una ristrutturazione edilizia (indifferentemente dal fatto che sia completa o parziale).

Si evince – conferma la Legge di Bilancio – che l’abitazione (visto che il soggetto vive fuori dal Bel Paese), si presume venga utilizzata per le vacanze, per brevi soggiorni e interessi saltuari.

Superbonus su immobile: quanto viene tassato?

Le restanti regole

Le restanti regole rimangono le medesime. Al di là della percentuale al 36% piuttosto che al 50% (nella prossima manovra quest’ultima verrà riabbassata anche per le prime case), la soglia massima degli interventi ammonterà a 96.000€.

Dall’Agenzia delle Entrate arriva dunque la regola definitiva: la residenza fiscale all’estero, con conseguente iscrizione all’AIRE, implica di per sé la non abitabilità fissa e continuativa come se si trattasse di una prima casa, e dunque automaticamente scatta la detrazione più bassa.

A proposito di detrazione, da un report pubblicato dal Caf Acli la maggior parte dei beneficiari – almeno 6 su 10 – che utilizzano il bonus per una ristrutturazione, ammette di sfruttarla per detrarre i costi degli interventi sulle parti comuni (con un risparmio medio di 493€).