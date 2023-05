Bonus ristrutturazione casa in affitto/ Spetta anche all’inquilino, ma in che misura?

Il bonus di ristrutturazione di una casa in affitto è usufruibile anche dall’inquilino, a patto che il titolare dell’appartamento ne dia il consenso. Ma ci sono anche altri dubbi che sorgono in merito, come ad esempio la possibilità di trasferire il benefit fiscale al convivente, in caso – ci auguriamo mai – di morte del conduttore principale.

Bonus nel 730/ Tutte le agevolazioni fiscali per ridurre i costi in famiglia

Le detrazioni fiscali per gli interventi edili sono usufruibili sia dal convivente, che dal conduttore principale. Un metodo efficace per poter risparmiare un po’ di soldi a fine anno. Ma chiaramente, devono sussistere determinate condizioni affinché tutto questo diventi possibile.

Bonus ristrutturazione casa in affitto: come usufruirne

il bonus di ristrutturazione di una casa in affitto, (da aggiungere all’agevolazione concessa per i beni in locazione) anche nel caso in cui il conduttore dovesse morire, il convivente potrà continuare a portare in detrazione le rate residue, purché siano soddisfatte tali condizioni:

Bonus trasporti 2023/ È cumulabile? Abbiamo la risposta (in parte positiva)

Contratto di locazione: dev’essere presente un contratto regolarmente registrato. Il convivente della persona che è morta, deve risultare anche erede. Inoltre, il convivente deve risultare come titolare del contratto di locazione, garantendo la continuità di permanenza presso l’immobile (risultando di fatto inquilino). Detenzione del bene locato: l’erede per poter comprovare la detenzione del bene immobile, dovrà rispettare quanto descritto nella circolazione 9 del 2023, dell’Agenzia delle Entrate..

Se nessuna delle due condizioni dovesse essere soddisfatta, purtroppo l’erede perderà la possibilità dell’agevolazione fiscale. Il bonus di ristrutturazione di una casa in affitto abbiamo appreso che può essere goduta sia dal conduttore principale, che dal convivente (in caso di morte dell’inquilino che detiene il titolo prioritario).

Detrazione affitto 2023/ Come usufruire di tutti i vantaggi per ridurre i costi

Bonus ristrutturazione casa in affitto: a quanto ammonta l’agevolazione?

Il bonus di ristrutturazione di una casa in affitto, può essere avvenire al 50% delle spese sostenute, purché non si superino i 96 mila euro per ciascun immobile. Quanto al rimborso (che avviene in dichiarazione dei redditi), viene spalmato in 10 quote annuali.

Le possibilità per godere della detrazione sono molteplici: per interventi ordinari o straordinari, per risanamento o restauro conservativo, sia per unità condominiali che indipendenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA