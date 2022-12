Bonus rubinetti 2023/ Proroga confermata: quanto si potrà ottenere?

Il bonus dei rubinetti nel 2023 ci sarà. Anche la famosa agevolazione “idrica”, è stata salvata in extremis dal Governo Meloni. Grazie un emendamento specifico, sarà possibile ottenere fino a mille euro per cambiare la rubinetteria vecchia.

La modifica può esser applicata sia dall’affittuario che dal proprietario. Si tratta di una variazione importante, il cui contributo economico derivante da questo bonus idrico, darà la possibilità di sostituire completamente la rubinetteria.

Bonus rubinetti 2023: come ottenere l’agevolazione

Il bonus rubinetti prorogato nel 2023, non consente soltanto l’ottenimento di 1000 euro previa sostituzione della rubinetteria, ma per poterlo ottenere è indispensabile installare dei prodotti che consentono di risparmiare acqua.

Tuttavia, vi sono dei limiti da rispettare (gli stessi applicati nel 2022):

Per i rubinetti, il volume d’acqua massimo consentito equivale a 6 litri d’acqua al minuto;

consentito equivale a 6 litri d’acqua al minuto; Per le docce, è previsto un flusso idrico entro i 9 litri al minuto;

entro i 9 litri al minuto; Per i vasi sanitari, infine, lo scarico dev’essere di 6 litri al massimo per ogni getto d’acqua.

Il bonus rubinetti è conosciuto con diversi nomignoli: “bonus bagno” e “bonus idrico“, ad esempio. Il contributo economico di mille euro viene riconosciuto anche in caso di installazione di opere per la posa dei sanitari.

Oppure, tra le ulteriori spese ammesse non omettiamo gli onorari di tecnici e professionisti, così come anche le opere necessarie alla posa dei nuovi materiali, siano esse opere murarie o idrauliche.

Per ottenere il bonus idrico (sfruttando anche la proroga), non è necessario soddisfare alcun limite reddituale. Come abbiamo spiegato in precedenza, anche gli inquilini di un appartamento possono farne richiesta, ma sarà essenziale ottenere l’approvazione ufficiale da parte del proprietario dell’immobile.

Bonus rubinetti 2023: come fare domanda

Per fare domanda ed ottenere i 1000 euro del bonus rubinetti prorogato per tutto il 2023, è necessario compiere questi passaggi:

Andare nel sito ufficiale MITE; Accedere con carta di identità elettronica o SPID; Allegare al form di contatto, tutti la documentazione che attesta la spesa sostenuta per godere del bonus idrico.

Dal momento in cui attualmente (mentre stiamo scrivendo) la piattaforma non sembra esser attiva, suggeriamo di preparare anticipatamente tutti i documenti necessari, per poi mandarli tempestivamente. La proroga durerà fino al 31 dicembre del 2023.

