Bonus scuola 200 euro 2023/ Importo “a rate”, a chi spetta?

Il bonus scuola da 200 euro del 2023, sarà erogato ai dipendenti (di una certa categoria, che vedremo di seguito) e al personale ATA, che però dovrà soddisfare dei requisiti lavorativi importanti, pena l’esclusione della misura.

Ma per chi si aspetta un incremento della misura, o l’erogazione in un’unica soluzione, probabilmente potrà restare deluso dai nuovi aggiornamenti che stiamo per darvi, visto che le novità riguardanti il sussidio includono una suddivisone del pagamento “molto estesa”.

Bonus scuola da 200 euro 2023, suddiviso in tre tranche

Il bonus scuola da 200 euro nel 2023, verrà proposto ed erogato in tre tranche. Chi ad esempio, ha notato l’accredito ad agosto, probabilmente sarà rimasto deluso dalla cifra del contributo, visto che sicuramente risulterà “divisa”.

In effetti, tra le novità dell’agevolazione, rientra proprio la suddivisione in più tranche, ovvero con suddivisione in tre mesi: a partire dal mese di luglio fino a dicembre del 2023.

Questo significa, che nell’arco dei sei mesi appena messi in evidenza, il bonus potrebbe essere distribuito e spalmato in diversi periodi, ma basandosi sempre sui 200 euro totali, dunque una cifra molto irrisoria, soprattutto se frammentata in tre soluzioni.

Ma chi ha diritto al bonus scuola da 200 nel 2023? Docenti e personale ATA con un contratto di lavoro a tempo determinato (anche se la scadenza è al 30 giugno). Ma non è tutto, perché gli stessi lavoratori, dovranno dimostrare di non aver superato 35.000€ di reddito nell’anno 2021.

Infine, occorre aver lavorato almeno 50 giorni (durante lo stesso arco di tempo), pur cumulando più contratti di lavoro a tempo determinato. Vanno interpretati adeguatamente, anche i tempi d’erogazione.

Il personale ATA e i dipendenti che hanno richiesto il bonus entro il mese di novembre del 2022, dovranno attendere l’erogazione ad agosto 2023, verificando successivamente, la restante quota, che potrebbe esser stata concessa a settembre (dello stesso anno, 2023).











