Bonus scuola 2022/ Le Regioni che aderiscono al progetto e come ottenere il bonus

Il bonus scuola 2022, o meglio conosciuto come bonus libri, è un’agevolazione per le famiglie che hanno difficoltà di mantenere i propri figli a scuola. Proprio per questo motivo il buono è destinato per l’acquisto di libri scolastici.

Il bonus può essere richiesto per l’anno scolastico che avrà inizio a settembre, quindi 2022/2023. Ogni Regione o Comune di residenza adotta delle proprie normative. In questo articolo scopriremo il funzionamento del bonus e come effettuare la domanda per ottenerlo.

Bonus verde 2022/ Agevolazioni su interventi green, a chi spetta e come ottenerlo

Bonus scuola 2022: come riceverlo e come fare domanda

Il bonus scuola 2022 quindi. è stato realizzato per garantire alle famiglie con figli studenti di ottenere libri gratis (o quasi) e l’importo che verrà erogato dipenderà dal valore del proprio ISEE.

Coloro che potranno beneficiare il bonus, dovranno avere i figli studenti iscritti a:

Ecobonus 2022/ Fondi trasferiti per agevolare l'acquisto di motorini elettrici

Scuole secondarie di primo e secondo grado, quindi le scuole medie e superiori;

Scuole statali, paritarie (sia locali che private) o quelle che sono presenti all’interno dell’Albo regionale delle scuole non paritarie;

Scuole formative che sono accreditate dalla Regione che effettuano corsi triennali o quadriennali. Su questi sono compresi percorsi formativi che permettono di entrare nel mondo del lavoro e studiare allo stesso tempo.

Come effettuare la domanda per ottenere il bonus? La richiesta deve essere prima consultata nel bando del proprio Comune o Regione in cui si abita. Lì saranno indicati tutti i requisiti ISEE, informazioni varie e documenti importanti per far sì che il bonus venga ottenuto.

Bonus prima casa 2022/ Come cambiare residenza senza perdere le agevolazioni

Le Regioni che hanno già chiuso la possibilità di richiedere il bonus scuola 2022 sono:

Veneto;

Lazio;

Piemonte.

Mentre le Regioni che hanno ancora il bando aperto sono:

Puglia;

Calabria;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Campania;

Emilia Romagna;

Valle D’Aosta.

Per quanto riguarda le Regioni che non hanno ancora pubblicato il bando per il bonus scuola 2022 sono:

Liguria;

Friuli Venezia Giulia;

Abruzzo;

Marche;

Umbria;

Molise;

Sicilia;

Sardegna;

Basilicata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA